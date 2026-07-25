В российском Энгельсе загадочно загорелась военная часть
Ночью в российском Энгельсе разразился сильный пожар. Предварительно в городе горит военная часть.
По данным OSINT-анализа издания Astra , пылает дом на улице Энгельс-1. Вероятно, в нем расположена военная часть.
Что известно о пожаре в Энгельсе?
Между тем канал Exilenova+ сообщает, что в городе горит бывший штаб 22-й гвардейской тяжелой бомбардировочной авиационной Донбасской Краснознаменной дивизии.
Любопытно, что очевидцы не слышали ни звуков атаки, ни взрывов. Местные жители предполагают, что здание загорелось само собой.
В то же время, это произошло тогда, когда на территории Саратовской области объявили воздушную тревогу из-за угрозы ракет и дронов, а для аэропорта в Саратове ввели режим "Ковер". Отбой тревоги дали только после семи утра.
В сети распространили яркие кадры пожара в Энгельсе.
Пылает военная часть: смотрите видео
Ночной Энгельс / Фото из соцсети
Очень сильный пожар в Энгельсе: смотрите видео
Здание воинской части охватило пламя: смотрите видео
Неизвестный пожар в Энгельсе: смотрите видео
К слову, в непосредственной близости к горящему зданию расположены объекты военного аэродрома "Энгельс-2".
Ранее в результате украинской атаки на этот аэродром 16 июля спутниковые снимки подтвердили поражение российского стратегического бомбардировщика – ракетоносца Ту-95МС .
Такие бомбардировщики Россия систематически применяет для нанесения ударов ракетами Х-101 по Украине.
Напомним, что ночью воздушную тревогу объявляли в ряде российских регионов. Тамбов, Пенза, Нижний Новгород, Самара, Чебоксары, Ярославль, Казань, Киров – среди городов, где закрывали аэропорты.
Под ударами Украины оказался и Белгород . Там поражены электроподстанции и логистические объекты. Также после атаки вспыхнул пожар в Ростове .