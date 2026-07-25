В российском Энгельсе загадочно загорелась военная часть

Ночью в российском Энгельсе разразился сильный пожар. Предварительно в городе горит военная часть.

По данным OSINT-анализа издания Astra , пылает дом на улице Энгельс-1. Вероятно, в нем расположена военная часть.

Что известно о пожаре в Энгельсе?

Между тем канал Exilenova+ сообщает, что в городе горит бывший штаб 22-й гвардейской тяжелой бомбардировочной авиационной Донбасской Краснознаменной дивизии.

Любопытно, что очевидцы не слышали ни звуков атаки, ни взрывов. Местные жители предполагают, что здание загорелось само собой.

В то же время, это произошло тогда, когда на территории Саратовской области объявили воздушную тревогу из-за угрозы ракет и дронов, а для аэропорта в Саратове ввели режим "Ковер". Отбой тревоги дали только после семи утра.

В сети распространили яркие кадры пожара в Энгельсе.

Пылает военная часть: смотрите видео

Ночной Энгельс / Фото из соцсети

Очень сильный пожар в Энгельсе: смотрите видео

Здание воинской части охватило пламя: смотрите видео

Неизвестный пожар в Энгельсе: смотрите видео

К слову, в непосредственной близости к горящему зданию расположены объекты военного аэродрома "Энгельс-2".

Ранее в результате украинской атаки на этот аэродром 16 июля спутниковые снимки подтвердили поражение российского стратегического бомбардировщика – ракетоносца Ту-95МС .

Такие бомбардировщики Россия систематически применяет для нанесения ударов ракетами Х-101 по Украине.

Напомним, что ночью воздушную тревогу объявляли в ряде российских регионов. Тамбов, Пенза, Нижний Новгород, Самара, Чебоксары, Ярославль, Казань, Киров – среди городов, где закрывали аэропорты.

Под ударами Украины оказался и Белгород . Там поражены электроподстанции и логистические объекты. Также после атаки вспыхнул пожар в Ростове .