После серии мощных взрывов в Ростове вспыхнул пожар, 9 аэропортов в России не работали
Ночью 25 июля в ряде регионов России была объявлена воздушная тревога из-за угрозы дронов. В частности, под ударом оказался Ростов.
После трех ночи жители города сообщали о большом количестве сильных взрывов. На месте прилетов возник пожар.
Что известно об ударе по Ростову 25 июля?
В сети распространили кадры ночной атаки на Ростов.
На них можно увидеть работу российской ПВО, вспышки в небе над городом и пламя. Кроме того, на видео слышны ругательства, отчаяние россиян, а также грохот взрывов.
Прилет в Ростове: смотрите видео
Работа вражеской ПВО: смотрите видео
Что-то в городе загорается: смотрите видео
Россияне жалуются, что им страшно: смотрите видео
Громкие и яркие вспышки в городе: смотрите видео
Атака на Ростов: смотрите видео
Дроны атакуют Ростов: смотрите видео
Небо в Ростове на фоне атаки: смотрите видео
Еще один момент прилета: смотрите видео
Российская ПВО работает по жилым домам: смотрите видео
Ночной Ростов с другого ракурса: смотрите видео
Сильный пожар на месте прилета: смотрите видео
Вид на ночной Ростов / Фото из соцсети
Еще пожар в Ростове: смотрите видео
Ростов под атакой: смотрите видео
Где еще в России было неспокойно?
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