Россия массированно обстреляла Украину баллистикой: генерал-лейтенант ответил, как можно усилить ПВО
- Украине нужно усилить ПВО, в частности через получение систем Patriot и ракет к ним.
- Во время массированной атаки 13 января Россия использовала 18 баллистических ракет, под ударом были центральные и восточные области.
Во время очередного удара 13 января россияне сделали акцент на критическую инфраструктуру. В период морозов цель врага неизменна –остановить обеспечение украинцев электроэнергией, теплом и водой.
Для этого враг использует именно баллистические ракеты. Как отметил 24 Каналу генерал-лейтенант, военный эксперт, основатель фонда "Закроем небо Украины" Игорь Романенко, против этого оружия у нас недостаточно средств противодействия.
Как можно усилить ПВО Украины?
Первый путь – это получение от наших союзников систем Patriot, также партнеры могли бы передать новый экспериментальный противоракетный комплекс. Он усилит нашу оборону и пройдет испытания.
Мы понимаем, что не можем полностью устранить эффект от нанесения воздушных ударов, поэтому нужно быть внимательными к сигналам тревоги. Кроме этого украинцы на уровне территориальных общин могут рассматривать вопрос о группах противовоздушной защиты.
Безусловно, нам надо продумывать действия для экономии тех ресурсов, которые хочет взорвать Владимир Путин. В частности это касается электроэнергии, тепла и воды. Ситуация с каждым днем ухудшается,
– подчеркнул Игорь Романенко.
Известно, что Украина обращалась к нашим партнерам относительно новых взносов в программу PURL, которая позволяет финансировать покупку нужного вооружения. Также говорилось и о поставках со складов в Европе, ведь там ракеты есть в достаточном количестве.
Украина налаживает сотрудничество с Норвегией
Стало известно, что оборонные компании Норвегии и Украины начали развивать возможность интеграции дешевых, но эффективных украинских ракет-перехватчиков для применения системы NASAMS.
Это может предусматривать применение еще советских комплексов пусковых установок вместе с более дешевыми американскими ракетами. Поэтому мы получим больше комплексов. Но сейчас ситуация такова, что Запад не справляется с поставками ракет, боеприпасов к этим комплексам.
Поэтому Украина совместно с нашими союзниками находят пути по использованию советских ракет, которые у нас есть, чтобы совместить их с теми пусковыми установками, которые предоставляют,
– отметил военный эксперт.
Таким образом мы сможем преодолеть нехватку ракет для зенитных комплексов. В этом есть перспектива и актуальность.
Что известно о массированной атаке 13 января?
- О возможности нового удара еще вечером 12 января предупредил Владимир Зеленский. Президент подчеркнул, что враг хочет воспользоваться холодом, поэтому готовит новую атаку, в частности дроны для истощения нашей ПВО и ракеты.
- Уже ночью 13 января россияне запустили ракеты по территории Украины. Под атакой находились Киевщина, Харьковщина, Днепропетровщина. Враг использовал почти 300 средств воздушного нападения, среди них 18 баллистических ракет.
- Из-за удара россиян в пригороде Харькова погибли 4 человека. Враг атаковал терминал "Новой Почты", где находились работники. Там вспыхнул большой пожар. Удалось спасти 30 человек, еще 6 – получили травмы.