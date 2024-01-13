Атака по Украине 13 января: враг атаковал "Кинжалами", есть повреждения

Россия ракетами атаковала украинские города с утра 13 января. Враг применил аэробалистические "Кинжалы", крылатые ракеты. В нескольких областях работала противовоздушная оборона, известно о повреждениях и падении обломков.

Воздушная тревога по всей стране длилась более 3 часов. О последствиях атаки, количестве сбитых целей – актуально рассказывает 24 Канал.

Смотрите также Россия атакует Украину бомбардировщиками Ту-95: что это за самолеты и какими ракетами бьют

С Ту-95МС запустили крылатые ракеты

Командование воздушных сил ВСУ сообщило о пусках ракет по стратегической авиации из района Каспийского моря в 5:32. Для атаки враг поднял в небо самолеты Ту-95МС.

Впоследствии стало известно о взлете истребителя МиГ-31К с аэродрома "Саваслейка" Нижегородской области, а затем о взлете еще нескольких МиГ-31К. Воздушные силы предупредили о пусках аэробалистических ракет "Кинжал".

. "Кинжалы" двигались в направлении Днепра, Киева, Ровно, Кривого Рога. Крылатые ракеты в свою очередь двигались вплоть до западных областей.

Также фиксировались пуски ракет Х-31П в сторону Бериславского района Херсонской области.

Сколько самолетов применила Россия для атаки

По данным мониторинговых групп, россияне применили:

6 самолетов Ту-95МС,

6 самолетов Ту-22М3,

5 бортов МиГ-31К,

самолеты Су-34/Су-35

и запускали баллистику из Крыма.

Сколько целей сбито

Всего россияне запустили 40 целей, это и крылатые, и аэробалистические, и баллистические, и авиационные, и зенитные управляемые ракеты и ударные БПЛА, из них 8 уничтожены силами ПВО. Большинство не попали благодаря работе украинских систем РЭБ.

Сколько целей выпустили россияне:

7 зенитных управляемых ракет С-300/С-400 из Белгородской области – Россия;

3 ударных БпЛА "Шахед-136/131" из Курской области;

6 аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал" из шести самолетов МиГ-31К (район Тамбов);

до 12 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55 из 11 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС (район пусков – Каспийское море, Россия);

6 крылатых ракет Х-22 из бомбардировщиков Ту-22М3 из Брянской области, Россия;

2 управляемые авиационные ракеты Х-31П из двух самолетов Су-35 (район пусков – оккупированная Херсонщина);

4 управляемые авиационные ракеты Х-59 из двух самолетов Су-34 (район пусков – Брянской область).

Последствия: сбили ли враждебные цели

В Днепре есть попадание

! В результате боевой работы силами и средствами Воздушных Сил, во взаимодействии с ПВО Сил обороны уничтожены 7 крылатых ракет Х-101/х-555/Х-55 и 1 управляемая авиационная ракета Х-59.

О взрывах сообщали жители Днепропетровской области. Предварительно в Воздушных силах предупредили, что враг направился на город "Кинжалы".

Впоследствии руководитель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак подтвердил взрывы и сбивание ракет. Он сообщил, что над областью военные Воздушного командования "Восток" уничтожили две ракеты.

"Две вражеских ракеты теперь металлолом. "Крылатых" приземлили в Криворожском районе. Спасибо защитникам неба из ПвК "Восток", – сообщил Лысак.

Впоследствии Сергей Лысак добавил, что, несмотря на сбивание целей, в городе есть попадание. При этом пострадавших нет.

"В Днепре тоже были "прилеты". Ущерб пока уточняется", – руководитель ОВА Лысак.

Полтавская область

В Кременчугском районе упала ракета во двор одного из частных домов. Ракета не разорвалась. По сообщению местных властей, к счастью, никто не пострадал. В то же время повреждено хозяйственное сооружение.

В Чернигове есть повреждения в частном секторе

В Чернигове раздавались взрывы, там работала ПВО. Власти сообщают, что есть повреждения. Известно, что обломки от сбитой ракеты упали в микрорайоне Бобровица в Чернигове.

В некоторых домах взрывной волной выбило окна. В результате взрыва прекратила работу котельная, она уже перезапущена. Жертв и пострадавших нет.

Последствия атаки на Чернигов / Фото Нацполиции

Кировоградская область

В регионе работала противовоздушная оборона. По предварительным данным, без разрушений и пострадавших.

Ровенская область

Командование Воздушных сил предупреждало о направлении двух "Кинжалов" на область. Впоследствии сообщили о взрывах из-за работы ПВО. Глава Ровенской ОВА Александр Коваль сообщил, что обошлось без повреждений и последствий,

Хмельницкая область

В регионе сбили воздушную цель. Повреждение объектов критической инфраструктуры не зафиксировано. Прошло без пострадавших.

Львовская область

Несмотря на предупреждение о направлении движения ракет на область, цели не залетели на Львовщину – военные сбили воздушные цели в других областях.