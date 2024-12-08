Большинство сгорело в авто: в Запорожье идентифицировали тела, погибших от российского авиаудара

В Запорожье идентифицированы тела людей, погибших от российского авиаудара. Процесс опознания 7 граждан, убитых противником, правоохранители провели с помощью ДНК-исследования через сопоставление с биологическими образцами, которые взяли у родных.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Национальную полицию Украины.

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В Запорожье идентифицировали тела тех, кто погиб от авиаудара врага

В пятницу, 6 декабря, россияне ударили ФАБ-250 с УМПК по жилому району областного центра. В результате удара врага погибло 10 человек. Указывается, что 7 из них сгорели в автомобилях, которые оказались рядом с эпицентром взрыва.

По визуальным признакам идентифицировать их было невозможно. Поэтому, специалисты-криминалисты применили в работе криминалистическую лабораторию.

С помощью генетического анализатора ANDE по изъятым биологическим образцам удалось установить личности семерых погибших граждан,

– указали в Национальной полиции.



Криминалисты идентифицировали тела людей, погибших от российского авиаудара / Фото Национальной полиции

Что известно об обстреле Запорожья 6 декабря

Около 18:00 российские войска совершили авиаобстрел одного из районов Запорожья. Мониторинговые каналы информировали, что Россия запустила в сторону региона ряд КАБов – по меньшей мере четыре. Позже в полиции уточнили, что прилетов было два. Первый – по жилому району города. Второй – по открытому участку территории Запорожского района.

Оккупанты полностью разрушили авторемонтный комплекс, повредили магазины, многоэтажки и другую инфраструктуру.

По состоянию на 22:00 количество погибших в результате удара ворга по Запорожью возросло до 10.

Указывалось, что есть 24 раненых, среди которых дети 4-х, 11-ти лет и 5-ти месячная девочка.

Добавим, что в тот же же день враг также нанес удар и по Кривому Рогу.

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Зеленский отреагировал на атаку противника

Лидер Украины Зеленский заявил, что очередные удары по Запорожью и Кривому Рогу показали, что российскому диктатору не нужен мир. Путин только хочет иметь возможность уничтожать.

Только силой можно этому противостоять. И только благодаря силе можно установить реальный мир,

– подчеркнул президент.

Напомним, что в Запорожье 7 декабря и в Кривом Роге 9 декабря были объявлены дни траура.