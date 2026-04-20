Укр Рус
Россия нанесла удар по Запорожью: есть пострадавшие
20 апреля, 12:14
4
Обновлено - 12:45, 20 апреля

Юлия Харченко
Основные тезисы
  • Россия нанесла удар по Запорожью скоростными ракетами и дронами, в результате чего погиб один человек и пострадали по меньшей мере четверо.
  • В результате атаки возник пожар, повреждены частные дома и нежилые здания, а воздушная тревога в регионе продолжается.

Оккупанты продолжают террор Запорожья. Известно, что россияне нанесли удар по городу скоростными ракетами и дронами.

Местные слышали звуки взрывов. О деталях атаки сообщил начальник Запорожской ОГА Иван Федоров.

Смотрите также Россия ударила по Полтавщине: пострадали люди

Что известно об атаке на Запорожье?

В Запорожской области 20 апреля объявили воздушную тревогу из-за угрозы ракетного удара и атаки ударных беспилотников.

Сначала была зафиксирована угроза применения скоростных ракет, после чего в регионе прогремели взрывы. Впоследствии было объявлено дополнительную опасность из-за возможного использования ударных БПЛА. Кроме того, была угроза применения КАБов. 

Известно, что враг атаковал областной центр. Возник пожар. По предварительной информации, в результате атаки пострадали по меньшей мере четыре человека. 

К сожалению, по уточненной информации, один человек погиб. В результате вражеской атаки на Запорожье возник пожар, повреждены частные дома и нежилые здания.

Последствия атаки на Запорожье: смотрите видео

Воздушная тревога в регионе продолжается. Угроза повторных ударов остается актуальной для отбоя.

Обратите внимание! Кроме террора региона разным вооружением, оккупанты не останавливают попытки наступления. Военный обозреватель Денис Попович в эфире 24 Канала рассказал, что россияне стремятся захватить Орехов, чтобы усилить давление на Запорожье.

Какие регионы Украины недавно попали под вражеский обстрел? 

  • Утром, 20 апреля, Россия обстреляла город Прилуки Черниговской области. Вражеские дроны попали в районный отдел полиции. Часть здания разрушена, выбиты окна, повреждены служебные автомобили.

  • В Броварском районе Киевской области в результате попадания в жилой дом вспыхнул пожар. Владельца дома, 51-летнего мужчину, госпитализировали с ранениями. Впоследствии стало известно, что пострадавшим является советник министра обороны Сергей "Флэш" Бескрестнов. По его словам, удар по дому был нанесен реактивным "Шахедом", и он считает, что речь шла о целенаправленной попытке его ликвидации.

  • 20 апреля Россия атаковала Полтавский район, нанеся повреждения предприятию. В результате там повреждены остекление здания и 2 автомобиля. К сожалению, 2 человека получили травмы средней тяжести. Им оказывается вся необходимая помощь.

  • В ночь на 20 апреля Украина подверглась атаке 142 ударных беспилотников, среди которых были и реактивные. Силы противовоздушной обороны уничтожили или подавили 113 из них. В то же время, зафиксировано попадание 28 дронов в 18 объектов, а также падение обломков еще на шести локациях.