Россия нанесла удар по Запорожью: есть пострадавшие
- Россия нанесла удар по Запорожью скоростными ракетами и дронами, в результате чего погиб один человек и пострадали по меньшей мере четверо.
- В результате атаки возник пожар, повреждены частные дома и нежилые здания, а воздушная тревога в регионе продолжается.
Оккупанты продолжают террор Запорожья. Известно, что россияне нанесли удар по городу скоростными ракетами и дронами.
Местные слышали звуки взрывов. О деталях атаки сообщил начальник Запорожской ОГА Иван Федоров.
Что известно об атаке на Запорожье?
В Запорожской области 20 апреля объявили воздушную тревогу из-за угрозы ракетного удара и атаки ударных беспилотников.
Сначала была зафиксирована угроза применения скоростных ракет, после чего в регионе прогремели взрывы. Впоследствии было объявлено дополнительную опасность из-за возможного использования ударных БПЛА. Кроме того, была угроза применения КАБов.
Известно, что враг атаковал областной центр. Возник пожар. По предварительной информации, в результате атаки пострадали по меньшей мере четыре человека.
К сожалению, по уточненной информации, один человек погиб. В результате вражеской атаки на Запорожье возник пожар, повреждены частные дома и нежилые здания.
Воздушная тревога в регионе продолжается. Угроза повторных ударов остается актуальной для отбоя.
Обратите внимание! Кроме террора региона разным вооружением, оккупанты не останавливают попытки наступления. Военный обозреватель Денис Попович в эфире 24 Канала рассказал, что россияне стремятся захватить Орехов, чтобы усилить давление на Запорожье.
Какие регионы Украины недавно попали под вражеский обстрел?
Утром, 20 апреля, Россия обстреляла город Прилуки Черниговской области. Вражеские дроны попали в районный отдел полиции. Часть здания разрушена, выбиты окна, повреждены служебные автомобили.
В Броварском районе Киевской области в результате попадания в жилой дом вспыхнул пожар. Владельца дома, 51-летнего мужчину, госпитализировали с ранениями. Впоследствии стало известно, что пострадавшим является советник министра обороны Сергей "Флэш" Бескрестнов. По его словам, удар по дому был нанесен реактивным "Шахедом", и он считает, что речь шла о целенаправленной попытке его ликвидации.
20 апреля Россия атаковала Полтавский район, нанеся повреждения предприятию. В результате там повреждены остекление здания и 2 автомобиля. К сожалению, 2 человека получили травмы средней тяжести. Им оказывается вся необходимая помощь.
В ночь на 20 апреля Украина подверглась атаке 142 ударных беспилотников, среди которых были и реактивные. Силы противовоздушной обороны уничтожили или подавили 113 из них. В то же время, зафиксировано попадание 28 дронов в 18 объектов, а также падение обломков еще на шести локациях.