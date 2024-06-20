Пожар на нефтебазе в Азове: после удара в цистернах 2 большие дыры, вспыхнул еще один резервуар

В российском городе Азов 18 июня беспилотники атаковали нефтебазу, в результате чего там вспыхнул масштабный пожар. Россияне более суток не могли потушить огонь.

Об этом сообщают российские СМИ. Огонь на нефтебазе в Азове, как пишут россияне, также перекинулся и на другой резервуар, передает 24 Канал.

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Что пишут россияне о новых последствиях атаки нефтебазы в Азове

Российские пропагандисты утверждают, что пожарные не могут потушить огонь для предприятия "Азовпродукт". Так, в основной цистерне нефтебазы образовалось две дыры, из-за чего топливо выходит под большим давлением.

На нефтебазе в Азове продолжается масштабный пожар: смотрите видео

Кроме того, пробоины расположены в труднодоступном месте, а специальные задвижки для слива топлива в резервную емкость не отпираются.

При этом полностью потушить пламя, по словам россиян, тоже нельзя, ведь цистерна может взорваться. Поэтому российским спасателям остается только охлаждать резервуар.

Также в российских СМИ пишут, что огонь из резервуара нефтебазы в Азове перекинулся на соседнюю цистерну. Это также усилило возгорание на объекте.

В Азове огонь перекинулся на еще одну цистерну нефтебазы: смотрите видео

Губернатор Ростовской области Василий Голубев также писал, что в 16:40 по местному времени 19 июня на нефтебазе в Азове произошла разгерметизация другого резервуара. Пожар не удается ликвидировать спасателям.

На видео, которые распространяют россияне, также можно увидеть, что пожарные льют пену и воду на место возгорания в Азове беспрестанно. Пропагандисты жалуются, что российские власти "сэкономили на комплексах ПВО для Ростовской области".

Пожарные льют пену и воду беспрестанно на место возгорания нефтебазы: смотрите видео

Что известно об атаке нефтебазы в российском Азове