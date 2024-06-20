Пожар на нефтебазе в Азове: после удара в цистернах 2 большие дыры, вспыхнул еще один резервуар
В российском городе Азов 18 июня беспилотники атаковали нефтебазу, в результате чего там вспыхнул масштабный пожар. Россияне более суток не могли потушить огонь.
Об этом сообщают российские СМИ. Огонь на нефтебазе в Азове, как пишут россияне, также перекинулся и на другой резервуар, передает 24 Канал.
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Что пишут россияне о новых последствиях атаки нефтебазы в Азове
Российские пропагандисты утверждают, что пожарные не могут потушить огонь для предприятия "Азовпродукт". Так, в основной цистерне нефтебазы образовалось две дыры, из-за чего топливо выходит под большим давлением.
На нефтебазе в Азове продолжается масштабный пожар: смотрите видео
Кроме того, пробоины расположены в труднодоступном месте, а специальные задвижки для слива топлива в резервную емкость не отпираются.
При этом полностью потушить пламя, по словам россиян, тоже нельзя, ведь цистерна может взорваться. Поэтому российским спасателям остается только охлаждать резервуар.
Также в российских СМИ пишут, что огонь из резервуара нефтебазы в Азове перекинулся на соседнюю цистерну. Это также усилило возгорание на объекте.
В Азове огонь перекинулся на еще одну цистерну нефтебазы: смотрите видео
Губернатор Ростовской области Василий Голубев также писал, что в 16:40 по местному времени 19 июня на нефтебазе в Азове произошла разгерметизация другого резервуара. Пожар не удается ликвидировать спасателям.
На видео, которые распространяют россияне, также можно увидеть, что пожарные льют пену и воду на место возгорания в Азове беспрестанно. Пропагандисты жалуются, что российские власти "сэкономили на комплексах ПВО для Ростовской области".
Пожарные льют пену и воду беспрестанно на место возгорания нефтебазы: смотрите видео
Что известно об атаке нефтебазы в российском Азове
- В России ночью 18 июня беспилотники нацелились на нефтебазу в Азове Ростовской области. В сети сообщали, что нефтебаза, которая пострадала, принадлежит компании "Азовпродукт".
- Источники 24 Канала сообщали, что в поражении нефтебазы участвовали дроны СБУ. Беспилотники успешно отработали по вражеским объектам.
- По состоянию на вечер 19 июня губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщал, что у спасателей не получается стабилизировать ситуацию на нефтебазе в Азове с пожаром.