Про це повідомляють російські ЗМІ. Вогонь на нафтобазі в Азові, як пишуть росіяни, також перекинувся і на інший резервуар, передає 24 Канал.
До теми Удар по нафтобазі в російському Азові: "Схеми" показали наслідки атаки безпілотників
Що пишуть росіяни про нові наслідки атаки нафтобази в Азові
Російські пропагандисти стверджують, що пожежники не можуть загасити вогонь для підприємства "Азовпродукт". Так, в основній цистерні нафтобази утворилося дві дірки, через що паливо виходить під великим тиском.
На нафтобазі в Азові продовжується масштабна пожежа: дивіться відео
Окрім того, пробоїни розташовані у важкодоступному місці, а спеціальні засувки для зливу палива в резервну місткість не відмикаються.
При цьому повністю загасити полум'я, за словами росіян, теж не можна, адже цистерна може вибухнути. Тому російським рятувальникам залишається лише охолоджувати резервуар.
Також у російських ЗМІ пишуть, що вогонь із резервуара нафтобази в Азові перекинувся на сусідню цистерну. Це також посилило займання на об'єкті.
В Азові вогонь перекинувся на ще одну цистерну нафтобази: дивіться відео
Губернатор Ростовської області Васілій Голубєв також писав, що о 16:40 за місцевим часом 19 червня на нафтобазі в Азові відбулася розгерметизація іншого резервуара. Пожежу не вдається ліквідувати рятувальникам.
На відео, які ширять росіяни, також можна побачити, що пожежники ллють піну і воду на місце займання в Азові безперестанку. Пропагандисти жаліються, що російська влада "зекономила на комплексах ППО для Ростовської області".
Пожежники ллють піну і воду безперестанку на місце займання нафтобази: дивіться відео
Що відомо про атаку нафтобази в російському Азові
- У Росії вночі 18 червня безпілотники націлилися на нафтобазу в Азові Ростовської області. У мережі повідомляли, що нафтобаза, яка постраждала, належить компанії "Азовпродукт".
- Джерела 24 Каналу повідомляли, що в уражені нафтобази брали участь дрони СБУ. Безпілотники успішно відпрацювали по ворожих об'єктах.
- Станом на вечір 19 червня губернатор Ростовської області Васілій Голубєв повідомляв, що у рятувальників не виходить стабілізувати ситуацію на нафтобазі в Азові з пожежею.