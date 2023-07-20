Жуткая ночь в Николаеве и Одессе: что известно о массированной атаке на Юге Украины

В ночь на 20 июля российские военные атаковали Николаев и Одессу. Враг бил по городам крылатыми ракетами, дронами-камикадзе. Известно о разрушениях и раненых.

24 Канал в одном материале собрал все, что вам нужно знать об атаке Николаева и Одессы в ночь на 20 июля. Узнайте, что рассказывают о ней представители местных властей.

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Враг ударил по центру Николаева

Воздушную тревогу в Николаевской области объявили в 00:25, а отбой раздался в 03:33. Практически три часа город отбивался от очередной атаки со стороны России.

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким около 03:36 сообщил, что российские военные ударили по центру города. По его словам, загорелся гараж, а также 3-этажный жилой дом. На место попадания отправились пожарные.

Мэр Николаева Александр Сенкевич ближе к 4 утра отметил, что на одном из адресов вблизи трехэтажного дома образовалась огромная воронка. По его словам, пожар вспыхнул очень серьезный. Также известно о поврежденных домах вокруг. Спасатели ГСЧС ликвидировали огонь, а коммунальщики – последствия ракетного удара.

Он также отметил, что по другому адрес горят несколько гаражей. Их тоже тушат спасатели.

Через полчаса он актуализировал данные. По словам городского главы, получили повреждения не менее 5 многоэтажек. Речь идет о выбитых окнах, дверях, уничтоженных балконах и потолках. Дома отключили от электроснабжения во избежание короткого замыкания. Также продолжалась спасательно-поисковая операция.

Обратите внимание, что на месте также работали представители городского совета. Они общались с жителями и предлагали отселиться.

Что касается гаражей, то повреждения получили около 15 объектов. Также по второму адресу в нескольких многоэтажках выбило окна.

Последствия ракетного удара по Николаеву / Фото Александра Сенкевича

Городской глава в половине 7 утра отметил, что на место попадания отправились коммунальщики. Они занимаются уборкой территории. Что касается отселения людей, то уже предложили две локации. Представители администрации района уже работают с жителями над этим вопросом.

Что известно о пострадавших в Николаеве

К сожалению, в течение ночи росло количество пострадавших в результате ракетного удара. Около 4 утра Виталий Ким сообщал, что 7 человек получили ранения: 4 взрослых и 3 детей (до года, 3 лет и 16 лет). Их госпитализировали, отметил глава ОВА. Вскоре он написал, что уже 9 раненых. Среди пострадавших еще два маленьких украинца.

А уже около 6 утра Виталий Ким сообщил, что количество пострадавших возросло до 18 человек. Из них госпитализировали 9, в том числе 5 детей. Из-под завалов удалось спасти 2 человек. Как отметил Александр Сенкевич, речь идет о мужчине и женщине.

Это чудо, что удалось спасти,

– констатировал Ким.

Россияне третью ночь подряд атаковали Одессу: что известно

Воздушная тревога в Одессе была объявлена в 02:00, а отбой – в 03:44. За эти почти два часа российские захватчики били по области всем, чем могли. К сожалению, не обошлось без прилетов.

Глава ОВА Олег Кипер около 6 утра сообщил о последствиях российского удара. По его словам, зафиксированы разрушения в центре Одессы. Вспыхнул пожар на площади 300 квадратных метров. Высокопоставленное должностное лицо отметило, что на месте работают специалисты соответствующих служб. Он также добавил, что двоих пострадавших госпитализировали.

Кроме того, зафиксировали прилет в Одесской области Информацию по этому поводу он пообещал сообщить позже.

Деталями атаки по Одесской области поделилась также спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк. В эфире телемарафона она отметила, что враг снова совершил массированную атаку.

Этой ночью снова была применена массированная, смешанная ракетно-дроновая атака по южным регионам. Есть попадания и в Николаевской, и в Одесской области. В Одессе в центре города разрушено административное здание,

– отметила Наталья Гуменюк.

По ее словам, последствия еще уточняются, ведь взрывной волной повреждено много домов и разных зданий вокруг. По состоянию на 06:15 была информация о не менее 4 пострадавших. Они получили медицинскую помощь.

В области враг попал в объекты логистики – складские помещения. Оттуда не поступала информация о пострадавших в тот момент.

Наталья Гуменюк добавила, что враг бил с подводной лодки "Калибрами". Также атаковал ракетами Х-22 со стратегической авиации. Кроме того, выпускали россияне ракеты "Оникс" и, вероятно, "Искандер".

Россияне атаковали Сумы

В Сумской ОВА отметили, что около 01:30 российские военные также атаковали областной центр. По нему выпустили три "Шахеда". Один из них удалось сбить, а второй подбить силам ПВО.

К сожалению, третий попал в здание внешкольного оздоровительного заведения. В результате повреждения получило помещение заведения, а также вспыхнул пожар.

На место происшествия отправилась бригада скорой помощи. Она оказала помощь медицинской сестре заведения.

Пожар, по состоянию на утро, удалось ликвидировать. На месте попадания работают сотрудники ГСЧС и полиции.