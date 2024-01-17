Массированная атака "Шахедами" на Одессу: в каком состоянии раненые
Источник:Национальная полиция
Этой ночью россияне массированно атаковали Одессу "Шахедами". К сожалению, не обошлось без пострадавших.
В каком состоянии раненые в результате атаки "Шахедами", рассказали в полиции. Пока известно о 3 пострадавших, передает 24 Канал.
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Что известно о пострадавших в Одессе
В полиции подчеркнули, что в ночь с 16 на 17 января россияне совершили массированную атаку дронами на Одессу. К сожалению, получили ранения три человека.
Сейчас известно о двух госпитализированных – мужчине и женщине с осколочными ранениями. Еще одной женщине, получившей ушиб руки, помощь оказали на месте,
– отметили в полиции.
Добавили, что в результате вооруженной агрессии России повреждены несколько многоэтажек и автомобили горожан. Вспыхнули пожары. Их уже потушили.
Последствия российской атаки / Фото полиции
На месте продолжают работу правоохранители и другие службы.
Один пострадавший сейчас еще в больнице, его жизни ничего не угрожает. Еще две женщины продолжают лечиться дома,
– уточнил глава ОВА.
Олег Кипер подчеркнул, что рядом нет никаких военных объектов. Агрессор продолжает террор гражданского населения.
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Кратко о российской атаке на Одессу
- В Силах обороны рассказали, что подразделения ПВО почти 3 часа работали во время российской атаки на южные регионы. Враг сосредоточился на ударах по Одессе.
- "Шахеды" заходили на критически низкой высоте из акватории Черного моря. В Одесской области 11 ударных БПЛА сбили на подлете к побережью, подавляющее большинство упали в море.
- Впрочем, обломками нескольких сбитых дронов и взрывной волной повреждены многоквартирные дома, магазины, частные автомобили горожан.
- В ГСЧС сообщили, что в результате атаки "Шахедами" вспыхнула газовая труба, 4 припаркованных легковых автомобиля, балконы на 3-м и 4-м этажах и квартиры на 2-м этаже пятиэтажного жилого дома на общей площади 50 квадратных метров.
- Местные издания отмечают, что в пострадавшем здании не осталось ни одной уцелевшей квартиры.
- Кипер рассказал, что в результате повреждения теплосети без отопления осталось 58 домов. Восстановить его планируют в течение суток.