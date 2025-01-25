Атака по Киевской области: повреждена 9-этажка, вспыхнул пожар на предприятии

В результате вражеской атаки в одном из населенных пунктов области поврежден 9-этажный жилой дом. Произошло разрушение балконов 4-8 этажей, выбиты оконные рамы.

В одном из подъездов произошло разрушение перекрытия лестничной клетки. Все оперативные службы на месте. Проводится обследование подъездов, разбор поврежденных конструкций. Новостройка заселена частично. Информация о пострадавших не поступала.