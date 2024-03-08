Удар по Одессе: Зеленский рассказал, был ли целью атаки России
Источник:Офис Президента
6 марта во время визита президента Зеленского и греческой делегации в Одессу, оккупанты ударили по городу баллистикой. Глава государства ответил, был ли он целью россиян.
Президент Украины дал интервью программе Cinque minuti итальянского телеканала Rai. В частности, он прокомментировал вражеский удар по Одессе.
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Вне здравого смысла
Зеленский подтвердил, что во время того, как он вместе с премьером Греции находился в одном из одесских портов, в городе раздался мощный взрыв. Глава государства отметил, что никто не успел спуститься в укрытие, поскольку не было сигнала тревоги. Зеленский напомнил, что по городу ударили баллистикой с территории Крыма. Баллистика летит очень быстро, поэтому соответственно сигнал тревоги "опоздал".
Президент заметил, что он не знает, на кого был "рассчитан" этот удар.
Во всяком случае, если честно, это нечто невероятное. Когда у нас премьер-министр другого государства. Я уже не говорю о себе. Я говорю просто о каком-то уважении к лидерам других стран, просто к их людям. И мы видим, что у Путина его просто нет. Ударить баллистической ракетой во время визита премьера Греции... Он был очень удивлен, а я – нет. Мы знаем, что он (Путин – 24 Канал) не останавливается, убивает, терроризирует гражданское общество, не только военных. Поэтому сложно сказать, куда били российские террористические войска. В любом случае это вне здравого смысла,
– заявил Зеленский.
Что предшествовало
- 6 марта утром президент Украины вместе с греческим премьером Кириакосом Мицотакисом находились в Одессе.
- Около 10:30 россияне ударили баллистической ракетой по городу. По данным греческого издания, взрыв прогремел в 150 метрах от кортежа Зеленского. CNN написало, что речь идет о расстоянии в 500 метров.
- Премьер Греции заявил, что был поражен атакой. Он подчеркнул, что война не жалеет никого.
- Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен резко осудила действия оккупантов. Она сказала, что агрессору не удалось запугать ни лидеров двух государств, ни украинский народ.
- Президент Молдовы Мая Санду выразила обеспокоенность этой ситуацией. Политик отметила, что война России против Украины представляет угрозу безопасности всей Европы.
- Известно, что в результате удара по Одессе погибли 5 человек, несколько получили ранения.
- В ВСУ рассказали, что повреждения получили объект припортовой инфраструктуры. Там подчеркнули, что атака не связана с конкретным визитом.
- В Офисе президента в это время не исключили вероятности того, что целью россиян мог быть президент и его иностранные гости.