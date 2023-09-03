"Адские звуки": город в Румынии содрогался от российской атаки порта Рени

Российские захватчики ночью 3 сентября атаковали дронами украинский порт Рени в Одесской области. Жители румынского города Галац сообщили, что слышали "адские звуки".

Также оккупанты атаковали Измаил. Эти порты и раньше становились объектами российских атак, в последний раз – 23 августа 2023 года.

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Жителей румынского города испугала российская атака

Жители румынского Галаца слышали звуки и чувствовали вибрацию в результате очередной российской атаки. Об этом свидетельствуют многочисленные отзывы, размещенные в социальных сетях.

Сегодня ночью после 02.00 были адские звуки, от которых серьезно дребезжали окна. Думаю, серия из 4 – 5 взрывов в течение часа, может, меньше,

– написал Богдан Раду Бринзан из ассоциации "Галац, мой город".

Он добавил, что обстреливали придунайские города Рени и Измаил.

"Это для того, чтобы вы перестали слышать идиотские, конспирологические теории о том, что в Украине – "мир". Можете себе представить, что переживают украинцы, если даже в 20 километрах вас пугают звуки бомб", – подытожил Раду Бринзан.

По словам румынских журналистов, это новая попытка России заблокировать экспорт украинского зерна через дунайские порты.

"Украинцы утверждают, что беспилотники были запущены из Крыма и восточной части Азовского моря. Рени и Измаил являются ключевыми портами для экспорта зерна для Украины, пытающейся экспортировать свое зерно с помощью Румынии", – объясняют в СМИ Румынии.

Вооруженные силы Украины сообщили, что сбили 22 из 25 запущенных Россией беспилотников над портовой инфраструктурой в Одесской области. По меньшей мере, двое гражданских лиц пострадали в результате атак.

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