Путин проверил реакцию на свое "убийство": что будут делать после "атаки" по резиденции диктатора

В Кремле заявили, что Украина якобы атаковала дронами резиденцию Путина. Такое заявление россияне сделали как раз во время того, как Президент Украины Владимир Зеленский находился в США, где вел переговоры с Дональдом Трампом.

Обвинения в сторону Украины относительно якобы атаки дронами резиденции Путина 29 декабря прозвучали от Лаврова. С какой целью россияне вбросили этот фейк специально для 24 Канала разобрали военные и политические эксперты.

Зачем Кремль придумал "атаку" на резиденцию Путина?

Глава аналитическо-адвокационной организации "Центр совместных действий" Олег Рыбачук рассказал, что 28 декабря в США была положительная пиар-картинка встречи Зеленского с Трампом. Там звучал гимн Украины и все было совсем иначе от того, какой была встреча в начале 2025 года, когда Вэнс и Трамп бросались на Трампа. Все было слишком оптимистично.

Было много оптимистичных заявлений, которые не понравились России. Трамп мог бы быть жестче, потому что и от него звучало много комплиментарных заявлений для Украины. Он отмечал храбрость Президента Украины, украинского народа. Словом, была слишком хорошая картинка, слишком оптимистичная. Ситуация сложилась так, что все было согласовано,

– отметил председатель аналитически-адвокационной организации "Центр совместных действий".

Он продолжил, что у россиян после этого появился выбор. Эта согласованная позиция поступила бы к ним, и если бы они сказали "нет", то получилось бы не очень вежливо. Поэтому, они решили не ставить под сомнение договоренности, а просто сказали, что Украина "замахнулась на святое", мол украинские боевые комары атаковали резиденцию Путина, и теперь Россия не ставит под сомнение переговоры, но отказывается от них вследствие "атаки".

Какими могут быть дальнейшие действия России?

Военнослужащий Сил ТрО ВСУ Александр Мусиенко заметил, что Россия может подготовить не только удар по правительственным зданиям, о чем говорит Зеленский. Кремль сымитировал определенные действия своими же дронами по резиденции Путина. Все для того, чтобы обвинить Украину в том, что она срывает мирный трек. Россия хочет выдать Украину за террористический ХАМАС, мол, здесь не с кем говорить, и надо принуждать нас к действиям.

"Скорее всего, Россия готовит для себя изменение позиции в переговорах. Может переименовать СВО, например, в контртеррористическую операцию, мол, Украина занимается террором. Поэтому, Россия изменит концепцию, максимально тянуть время, чтобы манипулировать и попробовать для себя изменить ситуацию, чтобы принудить Украину к непопулярным уступкам и компромиссам", – отметил военнослужащий Сил ТрО ВСУ.

Это еще одна ИПСО, которую проводит Россия. Украина абсолютно понятна и открыта для наших партнеров. Наши партнеры имеют технические возможности для ведения разведки и понимания, что куда и откуда летело. Президент Украины правильно сразу опроверг эту ситуацию. В российском информационном пространстве сообщения об этом были подготовлены заранее, и здесь нет ничего, кроме попытки постоянно вилять.

Какие еще цели фейка об "атаке" на резиденцию Путина?

Политолог Олег Лесной сказал, что россияне хорошо знают психологический портрет Трампа, ведь он уже в общении с журналистами заявил, что есть такие личности против которых нельзя применить оружие, потому что это же целый президент государства Россия. И кроме влияния на Трампа Россия имела еще одну цель. Подобные вещи она уже делала, например, на ЗАЭС, мол, теперь она может наносить зеркальные атаки.

Президент Украины правильно заявил, что это один из инструментов России, чтобы нанести удары по зданиям государственного управления. Ничего нового нет, и еще одна цель России достигнута. Это удар по переговорному процессу. Она достигнута не на 100%, но повлияет на него безусловно. Россия ищет поводы, чтобы максимально затянуть время,

– подчеркнул политолог.

Он добавил, что на Западе боятся не только смерти Путина, но и раскола России. Есть убеждение и в США, и в Европе, что Россия должна быть в таких пределах. Путин провел неплохую ИПСО. Она была подготовлена. Путин проверил, как реагирует мир на то, что его могут убить. Мир показал, что его убивать нельзя. Это позорный момент, но в россиянам периодически удается проводить такие ИПСО.

