Запускали с территории России и Крыма: карта маршрутов ракет и БПЛА при обстреле 26 сентября

Россия ночью 26 сентября 2023 года снова нанесла террористический удар по территории Украины. Благодаря информации мониторинговых каналов удалось проследить маршрут воздушных целей.

Под вражеским ударом снова оказалась Одесская область, а также взрывы раздавались в Днепропетровской и Черкасской областях. Известно, что враг атаковал наше государство дронами и ракетами.

Смотрите также ВСУ продвигаются возле Работино и закрепляются под Бахмутом: карта фронта за неделю

Враг запустил 38 "Шахедов"

В Воздушных силах сообщили, что были зафиксированы пуски 38 ударных БПЛА "Шахед" с юго-восточного направления. Дроны запустили с территории оккупированного Крыма (мыс Чауда) и территории страны-агрессора (Приморско-Ахтарск).



Приблизительный маршрут атаковавших Украину воздушных целей 26 сентября / Инфографика Texty.org.ua

На карте можно проследить примерный путь "Шахедов", "Калибров" и баллистических целей от момента запуска до попадания или сбивания. Благодаря инфографике понятно, что Украину атаковали с двух направлений.

Кроме этого, следует также обратить внимание на то, что можно отследить приблизительное время запуска и момент, когда вражеская цель либо была сбита силами ПВО, либо достигла цели.

Силы противовоздушной обороны уничтожили 26 воздушных целей.

Попадания были в разных областях

Глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщил, что в Измаильском районе были попадания в припортовую инфраструктуру В частности, повреждено здание пункта пропуска, складские помещения, около 30 грузовиков (травмированы два водителя). Кроме этого, шесть фур загорелись.

Из-за ночной вражеской атаки "Шахедами" в паромном пункте пропуска "Орловка" на границе с Румынией в Одесской области временно приостановлены пропускные операции.

В Кривом Роге Днепропетровской области российская армия попала в здание одного из местных предприятий. Как отметил глава Совета обороны города Александр Вилкул, для атаки на Кривой Рог предварительно враг использовал баллистику. По его словам, обошлось без жертв.

Есть прилет и в Черкасской области. В регионе сработали силы противовоздушной обороны. Они сбили четыре воздушных вражеских цели. Однако есть попадание в объект инфраструктуры.

Атака оккупантов 26 сентября: основное