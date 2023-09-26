Під ворожим ударом знову опинилась Одеська область, а також вибухи лунали на Дніпропетровщині та Черкащині. Відомо, що ворог атакував нашу державу дронами та ракетами.

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Ворог запустив 38 "Шахедів"

У Повітряних силах повідомили, що було зафіксовано пуски 38 ударних БпЛА "Шахед" з південно-східного напрямку. Дрони запустили із території окупованого Криму (мис Чауда) та території країни-агресорки (Приморсько-Ахтарськ).



Приблизний маршрут повітряних цілей, що атакували Україну 26 вересня / Інфографіка Texty.org.ua

На карті можна прослідкувати приблизний шлях "Шахедів", "Калібрів" та балістичних цілей від моменту запуску до влучання або збиття. Завдяки інфографіці зрозуміло, що Україну атакували з двох напрямків.

Крім цього, варто також звернути увагу на те, що можна відстежити приблизний час запуску та момент, коли ворожа ціль або була збита силами ППО, або досягла мети.

Сили протиповітряної оборони знищили 26 повітряних цілей.

Влучання були у різних областях

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що у Ізмаїльському районі були влучання у припортову інфраструктуру. Зокрема, пошкоджено будівлю пункту пропуску, складські приміщення, близько 30 вантажівок (травмовано двоє водіїв). Крім цього, шість фур зайнялися.

Через нічну ворожу атаку "Шахедами" в поромному пункті пропуску "Орлівка", що на кордоні з Румунією в Одеській області, тимчасово призупинені пропускні операції.

У Кривому Розі Дніпропетровської області російська армія влучила у будівлю одного з місцевих підприємств. Як зазначив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул, для атаки на Кривий Ріг, попередньо, ворог використав балістику. За його словами, минулося без жертв.

Є приліт і на Черкащині. В регіоні спрацювали сили протиповітряної оборони. Вони збили чотири повітряні ворожі цілі. Проте є влучання в об’єкт інфраструктури.

Атака окупантів 26 вересня: основне