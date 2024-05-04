Чем враг бил по Одесской области, Днепру и Харькову накануне Пасхи: детали от Воздушных сил

Днем, 4 мая, российские захватчики нанесли коварный удар сразу по трем областям нашего государства. Из-за вражеской атаки, к сожалению, пострадали Одесская область, Харьков и Днепр.

Как рассказали в Воздушных силах ранее, в последнее время россияне довольно часто используют баллистику, например "Искандер-М", а также пользуются ракетами Х-59 класса "воздух – воздух".

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Чем ударил враг по Украине

По данным Воздушных сил, вечером субботы враг запустил крылатую ракету "Искандер" по Одесской области. Как сообщали местные власти, там повреждена гражданская инфраструктура и ранены три человека.

В частности, российские захватчики обстреляли Харьков из комплекса С-300. В то же время на подлете к Днепру украинская ПВО сбила управляемую авиационную ракету Х-59/Х-69 противника.

Однако на уточняющий вопрос, какую цель враг использовал 4 мая во время удара по столице, в Воздушных силах отметили, что эта информация проверяется.

Что известно о сегодняшней атаке