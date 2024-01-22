Атака дронов на нефтяной терминал в Усть-Луге приостановила работу на длительный срок, – Reuters
Источник:Reuters
Ночью, 21 января, в Ленинградской области в результате атаки дронов в морском порту горел нефтяной терминал российской компании "Новатек". Сообщается, что скорее всего она возобновит свою масштабную деятельность только через несколько недель или даже месяцев.
Предварительно, по морскому терминалу в Усть-Луге прицельно отработали дроны СБУ. В результате атаки вспыхнул масштабный пожар.
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Компания возобновит деятельность в течение нескольких недель
Компания "Новатек" 21 января заявила, что в настоящее время некоторые операции на огромном терминале по отгрузке топлива в Балтийском море и "технологический процесс" на комплексе приостановлены. Такое решение было принято в результате масштабного пожара, возникшего на объекте.
Известно также, что в результате инцидента были повреждены два водохранилища и насосная станция.
Мы считаем, что завод, скорее всего, вернется к значительной мощности в течение нескольких недель или, в худшем случае, месяцев,
– отметили аналитики московской брокерской компании БКС.
Отмечается, что комплекс получает газовый конденсат, разновидность легкой нефти, для переработки около 7 миллионов тонн в год из Пуровского завода в Западной Сибири для дальнейшего производства нефтепродуктов, таких как нефть, авиакеросин и газойль.
В то же время, эксперты отмечают, что "Новатек" теперь будет вынужден экспортировать больше газового конденсата вместо высокомаржинального топлива через другие терминалы.
В частности, инвестбанк "Синара" заявил, что из-за инцидента может пострадать четверть доходов "Новатека".
Экспорт российской нефти
В 2023 году Россия экспортировала в Азию рекордный объем нефти, используемой для производства нефтехимической продукции, которая в конечном итоге превращается в пластмассы и полиэфирные волокна.
Это произошло после введенного эмбарго Европейский Союз на российские нефтепродукты.
Согласно данным LSEG, в 2023 году из порта Усть-Луга, где расположено несколько точек сбыта экспорта сырьевых товаров, в Азию было отправлено 5,2 миллиона тонн нефти, из них 2,8 миллиона поступило из терминала "Новатека".
Что известно попадания в Усть-Луге
- В ночь на 21 января в России было тревожно. В ряде городов сообщили об атаке БпЛА. Тогда стало известно, что горело и в порту "Усть-Луги" на терминале "Новатек". Впоследствии выяснилось, что беспилотники атаковали терминал морского торгового порта, а также газохранилище. Местные паблики писали о возгорании 2 цистерн из 17. На месте работали пожарные, которые пытались предотвратить распространение огня на другие резервуары.
- Впоследствии стало известно, что в результате попадания в нефтеперерабатывающий завод были эвакуированы все сотрудники, а технологический процесс был приостановлен. Поэтому в Кингисеппском районе Ленинградской области объявили режим повышенной готовности. К тушению пожара привлечены силы и средства МЧС и Леноблпожспаса. Кроме того, на месте выехали специалисты администрации Ленинградской области. По предварительной информации, пострадавших нет.