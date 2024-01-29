Били два дня подряд: российские "Искандеры" повредили промышленность Полтавщины

Российские ракетные удары по Полтавской области привели к остановке работы одного из промышленных объектов. Собственно известно, что расположен он в Кременчугском районе.

27 и 28 января 2024 года Кременчугский район на Полтавщине испытал серьезных ракетных атак. В результате обстрелов баллистическими ракетами "Искандер-М" был поражен местный промышленный объект. Пока он не функционирует.

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"Оба раза – без жертв"

По словам главы Полтавской ОВА Филиппа Пронина, в результате атак не было жертв среди гражданского населения, но нанесен значительный ущерб промышленности.

Пожары, возникшие во время ракетных ударов, требовали масштабного привлечения спасательных служб.

Второй день подряд враг атаковал Полтавщину. В субботу (27 января– 24 Канал) было уничтожено 1 000 квадратных метров производственных площадей, а в воскресенье враг снова ударил по району. К счастью, оба раза обошлись без жертв,

– констатировал Пронин.

На месте происшествия работали более 150 пожарных и 50 единиц техники. Среди них были специалисты из других областей.

Больше о двухдневном обстреле

27 января жители Полтавщины услышали взрывы во время воздушной тревоги, которые оказались ракетными ударами по промышленности. "Есть попадание в промышленный объект на территории Кременчугского района. Предварительно, две баллистические ракеты", – писал тогда Пронин.

На следующий день, 28 января, ситуация повторилась, что свидетельствует о систематичности атак. "Враг обязательно будет наказан", – подчеркнул глава региона, комментируя второй обстрел подряд.

Эти ракетные атаки баллистики нанесли значительный материальный ущерб и повлекли за собой остановку предприятия. Хотя, конечно, самое главное, что обошлось без человеческих жертв.

Эти события стали очередным свидетельством, что российские оккупанты целенаправленно атакуют инфраструктуру Украины, подвергая опасности жизни людей. Это приводит к экономическим потерям и обострения гуманитарного кризиса.

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События на Полтавщине в очередной раз подняли вопросы безопасности инфраструктуры нашего государства и необходимости усиления противовоздушной обороны.

Это является очередным сигналом к международному сообществу о том, что Россия не остановится ни перед чем, а украинское небо следует лучше защищать от воздушных угроз.