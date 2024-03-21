Удары по российскому пограничью показывают цену путинской войны, – Bloomberg

Война перешла на территорию России. Теперь не только в виде воздушных атак беспилотниками, но и ракетных обстрелов, а также боевых действий.

“Прилеты” по приграничным регионам страны – агрессора объясняют гражданским россиянам цену войны, которую начал Путин против Украины. Впрочем, ежедневные тревоги и взрывы пока что не означают, что граждане готовы отказаться от своего президента, пишет Bloomberg.

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Атаки на территории России усилились

В издании отметили, что в последние недели российские регионы, расположенные на границе с Украиной, начали подвергаться частым обстрелам. Ответственность за удары по Белгородской и Курской области берут на себя российские добровольцы.

Кроме того, участились атаки беспилотников по промышленной инфраструктуре России. В частности, за первые месяцы нового года под ударом оказалось более десятка нефтеперерабатывающих заводов в разных городах страны-агрессора.

По сообщениям ряда украинских СМИ, которые ссылаются на свои источники в спецслужбах, за атаками дронов в России стоят ГУР и СБУ. Bloomberg отмечает, что Украина проводит кампанию, нацеленную на то, чтобы подорвать российскую военную машину и ослабить поддержку Путина.

Путин обещает "разобраться" с обстрелами приграничья

Удары по границе обнаружили значительные пробелы в противовоздушной обороне, а деятельность российских добровольцев на территориях двух областей поставила под сомнение надежность защиты границ.

Местный 43-летний житель Белгорода на условиях анонимности рассказал, что жизнь в городе превратилась в настоящий ад. Среди местных растет паника и страх. Все, кто могут, начали выезжать.

Так, губернатор Белгородской области Гладков заявил об эвакуации большого количества сел. Кроме того, он приказал перевести 9000 местных детей в другие российские регионы для безопасности и сказал, чтобы школы вблизи границы закрывались раньше на весенние каникулы. Он также ограничил доступ к шести приграничным селам, начиная с 20 марта.

Несмотря на трудности, с которыми столкнулись жители Белгородской области, "на удивление" они "почти единогласно" избрали Путина президентом. В частности, ЦИК сообщила о 90,7 процентах поддержки. Кроме того, избирательные органы заявили о рекордной явке в регионе – 87 процентов. При этом следует отметить, что избирательные дни в Белгороде происходили с постоянными тревогами и взрывами.

Путин уже успел пообещать, что "решит" вопрос с атаками Белгорода. "Есть разные способы сделать это, они непростые, но мы это сделаем", – подчеркнул глава Кремля.

Житель Белгорода, с которым пообщалось издание, говорит, что даже несмотря на обстрелы большинство белгородцев продолжают поддерживать Путина. Впрочем, есть и среди них такие, как собеседник, которые понимают, кто на кого напал и что все эти "прилеты" в городе являются лишь реакцией на агрессию в ответ.