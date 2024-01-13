Игнат объяснил, почему россияне попали "в молоко" во время атаки 13 января

В Воздушных силах прокомментировали недавнюю атаку со стороны России. Страна-агрессорка применила ракеты разных типов и несколько ударных БпЛА, однако многие из них не достигли своих целей.

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат прокомментировал массированную атаку по Украине, которая произошла утром 13 января. Россия тогда запустила 40 воздушных целей.

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Почему Россия попала "в молоко"

Юрий Игнат отметил, что из 40 вражеских средств воздушной атаки 20 не достигли своих целей. И это не считая 8 из тех, которые уничтожила украинская ПВО. Эти 20 российских целей либо упали в поле, либо взорвались в воздухе, либо попали под влияние наших средств РЭБ

Журналисты поинтересовались у спикера ПС ВСУ, что повлияло на такой российский результат "в молоко". Игнат в ответ заметил, что раскрывать все детали нашего противодействия врагу нецелесообразно.

В то же время спикер сказал, что на это повлияла совокупность факторов. В качестве примера Игнат привел эффективность украинских систем РЭБ и вероятное плохое качество российского вооружения. Он отметил, что российские ракеты все хуже летают.

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