Игнат объяснил, почему россияне попали "в молоко" во время атаки 13 января
Источник:УП
В Воздушных силах прокомментировали недавнюю атаку со стороны России. Страна-агрессорка применила ракеты разных типов и несколько ударных БпЛА, однако многие из них не достигли своих целей.
Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат прокомментировал массированную атаку по Украине, которая произошла утром 13 января. Россия тогда запустила 40 воздушных целей.
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Почему Россия попала "в молоко"
Юрий Игнат отметил, что из 40 вражеских средств воздушной атаки 20 не достигли своих целей. И это не считая 8 из тех, которые уничтожила украинская ПВО. Эти 20 российских целей либо упали в поле, либо взорвались в воздухе, либо попали под влияние наших средств РЭБ
Журналисты поинтересовались у спикера ПС ВСУ, что повлияло на такой российский результат "в молоко". Игнат в ответ заметил, что раскрывать все детали нашего противодействия врагу нецелесообразно.
В то же время спикер сказал, что на это повлияла совокупность факторов. В качестве примера Игнат привел эффективность украинских систем РЭБ и вероятное плохое качество российского вооружения. Он отметил, что российские ракеты все хуже летают.
Другие заявления Игната
- Недавно представитель ВС ВСУ подчеркнул, что атака со стороны России 13 января не была массированной. Как объяснил Игнат, это была вражеская комбинированная атака с применением разных типов оружия.
- Также спикер заявил, что половина "Кинжалов", которые государство-террорист выпустило во время этой атаки, не достигли целей. Он отметил, что 13 января страна-агрессорка применяла и фальш-цели.
- Ранее Юрий Игнат предположил, что Россия могла договориться с Ираном о поставках новых беспилотников и ракет. По его словам, если страна-агрессорка получит иранскую баллистику, то это может стать вызовом для Украины.
- В то же время спикер подчеркнул, что Воздушные силы ВСУ сейчас не могут опровергнуть или подтвердить такую информацию. Также он отметил, что для Украины ничего неожиданного не происходит в сотрудничестве Москвы с Тегераном.
- Не так давно Юрий Игнат объяснил, что в Украине воздушная тревога из-за угрозу применения баллистических ракет объявляется при малейшей информации об опасности. Защитники нашего неба получают данные о вражеской баллистике от разведчиков и партнеров.