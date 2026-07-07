Россия совершила атаку на Харьков: один человек погиб, еще 16 – получили ранения

Российские оккупанты продолжают терроризировать украинские города и села. Враг цинично нанес удар по Харькову.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

Смотрите также : Враг атаковал Кривой Рог: дрон попал в объект гражданской инфраструктуры, возник пожар

Каковы последствия российского удара?

Россияне еще утром 7 июля провели атаку на Харьков БПЛА и КАБами. В результате вражеского удара по Шевченковскому району по состоянию на 15:49 погиб один человек, а 16 получили ранения.

По информации мэра Терехова, из-за российских ударов вспыхнули пожары, горят автомобили, а дома подверглись разрушениям.

В Харьковской ОВА сообщили, что 11 человек получили взрывные ранения, у еще 5 – острая стрессовая реакция. В настоящее время медики оказывают всю необходимую помощь.

На месте продолжают работу наши экстренные службы,

– отметили в ОВА.

Когда еще оккупанты проводили атаки на Харьков?

В Харькове утром 6 июля зафиксировали попадание российского ударного беспилотника в Киевском районе.

По предварительной информации, вражеский БПЛА попал в автозаправочную станцию, расположенную в Киевском районе города.

В Харькове российский беспилотник типа "Молния" совершил атаку на Индустриальный район. Также под удар попал Киевский район.

Глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов сообщил, что в результате обстрела 60-летняя женщина перенесла острую стрессовую реакцию. Ей оказали медицинскую помощь на месте