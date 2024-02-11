Россия атаковала Украину "Шахедами": на Житомирщине слышали взрывы

В ночь с 10 на 11 февраля страна-агрессорка выпустила в сторону Украины немало групп дронов-камикадзе. Взрывы раздавались в нескольких областях, в частности на Житомирщине.

Россия начала запускать дроны-камикадзе с временно оккупированного Крыма еще вечером 10 февраля. Ночью 11 февраля уже треть Украины "покраснела" на карте тревог.

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Что известно об атаке на Житомирскую область

Воздушную тревогу в Житомирской области объявили около 2:02. На этот момент вражеские дроны уже добрались до Винницкой области через Одесскую область и продолжили движение на север.

Впоследствии жители Житомирщины услышали звуки взрывов. Мониторинговые каналы в 2:12 сообщили, что в Житомирской области ударные беспилотники россиян движутся на Бердичевский район. Местное население предупредили, что может быть громко из-за работы ПВО.

Взрывы раздавались в нескольких областях