Один БПЛА упал на территории объекта, два за пределами, – в ОВА о том, нанесли ли урон "Шахеды"
Ночью 5 декабря Львовскую область атаковали беспилотники. Оккупанты пытались атаковать важный объект инфраструктуры.
Директор департамента гражданской защиты Львовской ОВА Игорь Туз рассказал о последствиях атаки "Шахедами" на Львовскую область. Об этом пишет 24 Канал.
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Последствия атаки во Львовской области
Игорь Туз рассказал, что воздушная тревога в регионе продолжалась с 2:43 до 5 утра. Однако разрушений, к счастью, нет.
По его словам, один БПЛА упал на территории объекта и еще 2 – за его пределами. Именно поэтому вреда враг не нанес.
Ранее глава Львовской ОВА Максим Козицкий рассказал, что во время воздушной тревоги враг тремя беспилотниками атаковал объект инфраструктуры.
В результате удара возник пожар, однако его оперативно потушили. По его словам разрушения все-таки есть, однако они незначительны.
Враг планирует дальнейшие атаки
Туз отметил, что большая часть воздушных целей над Львовской областью сбивается, однако враг продолжает посылать "Шахеды". По словам специалистов, он предположил, что основной целью таких атак является не разрушение, а выявление нашей ПВО.
Наверное, враг что-то планирует в дальнейшем и имеет более серьезные намерения,
– сказал Игорь Туз.
Оккупанты выпустили по Украине 17 БПЛА и 6 ракет
- Оккупанты начали атаку дронами с вечера 4 декабря. Она продолжалась до утра 5 декабря.
- В общем, российские захватчики выпустили по Украине 17 "Шахедов" из Курской области и Приморско-Ахтарска и 6 управляемых зенитных ракет С-300.
- Наши силы ПВО сумели сбить 10 ударных беспилотников в разных регионах Украины.
- Дроны зафиксировали в небе над Херсонской, Запорожской, Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Винницкой, Черкасской, Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской областями. Наши защитники сумели сбить 10 целей из 17.
- Вместо этого ракеты С-300 нанесли удар по гражданским объектам Донецкой и Херсонской областей. К сожалению, есть разрушения.