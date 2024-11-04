Цифра просто поражает: на производство какого количества "Шахедов" в год может выйти Россия

Россияне за последний месяц значительно увеличили количество беспилотников, которые они запускают на территорию Украины. Только в октябре 2024 года враг применил более 2 тысяч "Шахедов". Если это станет тенденцией, то сложится очень угрожающая ситуация.

Об этом 24 Каналу рассказал экс-сотрудник СБУ Иван Ступак, отметив, что в ноябре враг продолжает осуществлять атаки "Шахедами". Так, 3 ноября воздушная тревога в Киеве длилась более 5 часов, а в ночь на 3 ноября россияне запустили на территорию Украины 80 БПЛА.

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Это серьезная история

Каждую ночь противник осуществляет массированные атаки дронами-камикадзе по территории нашей страны. Количество беспилотников, которые он для этого использует, только растет.

У врага цель – испытать украинскую систему ПВО. Для этого он даже запускает беспилотники, которые сделаны из "веток" и подручного материала,

– пояснил эксперт.

Как отметил Владимир Зеленский, Россия использовала в течение октября 2 тысячи беспилотников против Украины. Однако, по словам Ступака, трудно сказать, россияне накопили их и потом запустили или вышли на новый уровень производства "Шахедов". И теперь враг будет применять не менее 2 тысяч дронов-камикадзе в месяц.

К теме. Президент Украины отметил, что за последний месяц враг запустил по Украине более 2 тысяч "Шахедов". Для их изготовления требовалось более 170 тысяч компонентов, которые Россия получила из-за рубежа. Хотя поставки этих комплектующих, по его словам, должны были быть заблокированы.

Получается, что россияне в год могут изготавливать 24 тысячи беспилотников. Это серьезная история, если они выйдут на производство такого количества "Шахедов". Пока нет данных – ждем информацию от главного управления разведки. Однако цифра просто поражает,

– подчеркнул Иван Ступак.

Напомним, что ночью 3 ноября тревога в Киеве объявлялась дважды и суммарно длилась пять с половиной часов. В городе было зафиксировано падение обломков в Шевченковском и Голосеевском районах.

Также в ночь на 4 ноября россияне запустили по территории нашей страны 80 беспилотников. К утру украинские силы сбили 50 "Шахедов".