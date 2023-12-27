Ночью в Винницкой области работала ПВО: фото сбитого "Шахеда"
Источник:Силы обороны юга Украины
В ночь на 27 декабря Россияне атаковали территорию Украины дронами-камикадзе типа "Шахед". Силы и средства ПВО работали, в том числе, и в Винницкой области.
Из-за угрозы ударных БПЛА тревога в Украине длилась несколько часов ночью. Традиционно большую часть дронов враг направил на южные регионы.
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Последствия атаки "Шахедов" в Винницкой области
Силы и средства ПВО сбили в пределах Винницкой области 2 ударных дрона-камикадзе типа "Шахед". Сбитый дрон упал в поле, и, к счастью, не нанес разрушений.
В сети показали, как горел ударный беспилотник. Силы обороны объяснили, что обломки сбитых "Шахедов" также представляют угрозу, ведь могут повлечь за собой масштабные пожары или нанести ранения людям.
Обломки сбитого "Шахеда" в поле Винницкой области. Именно поэтому падение обломков на жилые кварталы влечет за собой пожары и разрушения! Будьте бдительны и осторожны! Не пренебрегайте сигналами воздушной тревоги, переходите в укрытие или пользуйтесь правилом "двух стен",
– призывали в Силах обороны.
Сбитый "Шахед" горел в Винницкой области – больше в галерее
Украинские защитники также опубликовали в сети видео, как горел сбитый "Шахед".
В Винницкой области горели обломки сбитого БПЛА: смотрите видео
Атака "Шахедами" 27 декабря: главное
- В ночь на 27 декабря россияне атаковали Украину дронами-камикадзе типа "Шахед". Враг запускал несколькими волнами с 19:00 26 декабря до 03:50 27 декабря.
- В общей сложности были зафиксированы пуски 46 беспилотников "Shahed-136/131". Силы и средства ПВО сбили 32 вражеских дрона-камикадзе. Большинство беспилотников, которые не удалось сбить, атаковали прифронтовые территории, в частности Херсонщину. Еще несколько БПЛА упали без последствий.
- Противовоздушная оборона работала в 8 областях: Николаевской, Одесской, Херсонской, Днепропетровской, Винницкой, Запорожской, Хмельницкой и Кировоградской. Больше всего вражеских дронов сбили в пределах Днепропетровской области – 13 "Шахедов".
- Часть дронов атаковала Юг Украины. Там зафиксированы значительные разрушения. Так, в Херсоне повреждены ТЦ, многоэтажки и складские помещения научно-исследовательского учреждения аграрного профиля.
- Обломки сбитых дронов нанесли разрушения и в Одесской области. Там повреждены необитаемая новостройка и дачные дома. К сожалению, пострадали: 37-летняя женщина и 17-летний юноша, получившие многочисленные раны, в состоянии средней тяжести. Также от рук оккупантов погиб 35-летний мужчина.