Серия взрывов прогремела в Харькове и Запорожье на фоне атаки БПЛА
- Вечером 1 февраля Россия запустила дроны по Украине.
- Взрывы прогремели в Харькове и Запорожье.
Россия атакует дронами Украину. Взрывы раздавались в нескольких городах.
В нескольких областей Украины, в частности на Харьковщине и Запорожье, объявили воздушную тревогу из-за угрозы российских беспилотников.
Что известно о взрывах в Харькове и Запорожье?
С 22:50 по 22:57 в Харькове прогремели по меньшей мере три взрыва. Об этом пишет Суспільне. Как раз в это время Воздушные силы сообщали о движении беспилотников на Харьков. Также отмечалось, что БпЛА на западе от Харькова, осуществляют хаотичное перемещение и направляются на областной центр.
По состоянию на 23:30 беспилотники находились на западе и востоке от Харькова и двигались на юг.
Несколько взрывов после 23:07 было слышно и в Запорожье. Региону, кроме дронов , также угрожают КАБы.
Напомним, что Харьков целый день находился под ударами оккупантов. Городские власти сообщали о падении вражеских беспилотников в двух районах. К счастью, обошлось без пострадавших.
Днем под атакой врага было и Запорожье. Противник цинично ударил по роддому, в результате чего пострадали люди.
Какие последствия последних атак врага на Украину?
- Днем 1 февраля оккупанты дронами попали по служебному автобусу в Терновке Днепропетровской области. В нем шахтеры возвращались с рабочей смены домой. 12 человек погибли, более десятка получили ранения.
- Ночью оккупанты атаковали Днепр. Разрушен частный жилой дом, возник пожар. На месте происшествия спасатели обнаружили тело мужчины и женщины.
- 31 января российский дрон ударил по автомобилю коммунальщиков вблизи Славянска, погиб один специалист и двое ранены.