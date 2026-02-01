Серия взрывов прогремела в Харькове и Запорожье на фоне атаки БПЛА

Россия атакует дронами Украину. Взрывы раздавались в нескольких городах.

В нескольких областей Украины, в частности на Харьковщине и Запорожье, объявили воздушную тревогу из-за угрозы российских беспилотников.

Что известно о взрывах в Харькове и Запорожье?

С 22:50 по 22:57 в Харькове прогремели по меньшей мере три взрыва. Об этом пишет Суспільне. Как раз в это время Воздушные силы сообщали о движении беспилотников на Харьков. Также отмечалось, что БпЛА на западе от Харькова, осуществляют хаотичное перемещение и направляются на областной центр.

По состоянию на 23:30 беспилотники находились на западе и востоке от Харькова и двигались на юг.

Несколько взрывов после 23:07 было слышно и в Запорожье. Региону, кроме дронов , также угрожают КАБы.

Напомним, что Харьков целый день находился под ударами оккупантов. Городские власти сообщали о падении вражеских беспилотников в двух районах. К счастью, обошлось без пострадавших.

Днем под атакой врага было и Запорожье. Противник цинично ударил по роддому, в результате чего пострадали люди.

Какие последствия последних атак врага на Украину?