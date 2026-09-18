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24 Канал Новости Украины Оккупанты попали в частное предприятие в районе Кременчуга: есть пострадавшие
18 сентября, 11:52
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Обновлено - 12:09, 18 сентября

Оккупанты попали в частное предприятие в районе Кременчуга: есть пострадавшие

Анастасия Колесникова

Утром российские войска обстреляли Полтавскую область. Власти заявили о разрушениях и травмированных.

Утром в Кременчуге был слышен звук взрыва. Для города и его окрестностей объявили воздушную тревогу из-за угрозы дронов. 

Что известно об ударе по Кременчугскому району?

Как сообщил глава ОВА Виталий Дьяковнич, враг нанес удар по одному из частных предприятий в Кременчугском районе. 

Повреждения получили расположенные рядом здания и автомобили. Также два человека получили травмы средней степени тяжести. Они госпитализированы. 

Последствия вражеской атаки / Фото ОВА

Напомним, утром под атакой беспилотников находилось и Житомирское общество. Там враг попал по гражданскому предприятию, которое уже уничтожило месяц назад. 

В Киевской области под ударами россияне была Фастовщина. Там оккупанты повредили частные дома. Пострадала целая семья с тремя детьми. 

Накануне враг попал по предприятию в Коростенском районе, в результате чего загорелись склады и производственное здание. Этот удар унес жизни двух человек.

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