Реактивные БПЛА проводят атаки на Украину: каким городам грозит опасность
Вечером 4 июля Россия запустила по Украине ударные беспилотники. В ряде областей объявлена воздушная тревога.
В последнее время Россия все чаще использует для нанесения ударов по Украине реактивные ракеты "Шахед". Сегодня вечером оккупанты тоже их запустили.
Смотрите также: Оккупанты нанесли удар по одному из старейших исторических сооружений Запорожья
Где пролетают вражеские дроны и раздаются взрывы?
Где существует угроза дронов: смотрите на карте
Реактивные БПЛА в Запорожской области – курсом на Днепропетровскую область (Томаковка/Марганец). Николаев – БПЛА в направлении города. Группа БПЛА из Черного моря в направлении Николаевской области.
Реактивные БПЛА в Запорожской области – курсом на Днепропетровскую область (Томаковка/Марганец).
Николаев – БПЛА в направлении города.
Группа БПЛА из Черного моря в направлении Николаевской области.