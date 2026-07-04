Онлайн Редакция Вакансии Контакты Игры Гороскоп
24 Канал Новости Украины Реактивні БпЛА атакують Україну: для яких міст є загроза
4 июля, 21:33
2

Реактивные БПЛА проводят атаки на Украину: каким городам грозит опасность

Анастасия Колесникова

Вечером 4 июля Россия запустила по Украине ударные беспилотники. В ряде областей объявлена воздушная тревога.

В последнее время Россия все чаще использует для нанесения ударов по Украине реактивные ракеты "Шахед". Сегодня вечером оккупанты тоже их запустили.

Смотрите также: Оккупанты нанесли удар по одному из старейших исторических сооружений Запорожья

Где пролетают вражеские дроны и раздаются взрывы?

Где существует угроза дронов: смотрите на карте

20:54, 04 июля

Реактивные БПЛА в Запорожской области – курсом на Днепропетровскую область (Томаковка/Марганец).

20:29, 04 июля

Николаев – БПЛА в направлении города.

20:03, 04 июля

Группа БПЛА из Черного моря в направлении Николаевской области.

Связанные темы:

Новости Украины
Война России с Украиной Атака дронами-камикадзе