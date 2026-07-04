Реактивные БПЛА проводят атаки на Украину: каким городам грозит опасность

Вечером 4 июля Россия запустила по Украине ударные беспилотники. В ряде областей объявлена воздушная тревога.

В последнее время Россия все чаще использует для нанесения ударов по Украине реактивные ракеты "Шахед". Сегодня вечером оккупанты тоже их запустили.

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Где пролетают вражеские дроны и раздаются взрывы?

Где существует угроза дронов: смотрите на карте