Враг атаковал "Шахедами" Юг: есть повреждения складов, техники и домов
Источник:Силы обороны Юга
Российские оккупанты ежедневно наносят удары по Украине, в частности, дронами-камикадзе типа "Шахед". Стало известно о последствиях падения беспилотников на гражданскую инфраструктуру.
В ночь на 11 декабря враг атаковал наше государство 18 ударными дронами. И хоть Силы ПВО сбили все воздушные цели на Юге Украины, не обошлось без повреждений инфраструктурных объектов.
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Атака дронов на Юг Украины
Силы обороны Юга информируют, что из 18 "Шахедов":
- 2 было ликвидировано над Одесщиной;
- 3 – в Херсонской области;
- 13 – в Николаевской области.
Кроме того, известно, что обломки дронов-камикадзе повредили:
- в Куцурубской и Снегиревской общинах – складские помещения агропредприятий и сельскохозяйственную технику;
- в Очаковской общине – частные дома местных жителей.
Пожары оперативно обуздали пожарные. Информация о пострадавших не поступала,
– говорится в сообщении.
Также глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщал о работе противовоздушной обороны в регионе. По его словам, враг бил "Шахедами" по Николаевщине ночью 10 декабря.
Был поврежден в результате жилой дом в городе Очакове, но пострадавших среди людей нет.
Ночью 10 декабря в населенном пункте Куцурубской общины, также в результате падения обломков сбитого Shahed-131/136, возник пожар складского помещения с оперативно ликвидированной сельскохозяйственной техникой. Пострадавших нет,
– констатировал Ким.
В Снегиревке в результате падения обломков сбитого беспилотника возникло возгорание пустого складского помещения на территории агропредприятия. Огонь оперативно ликвидировали соответствующие службы.
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Удар баллистикой по Киеву
- Под утро 11 декабря враг также выпустил ракеты по столице нашего государства. В Воздушных силах сообщили, что было сбито 8 целей, летевших по баллистической траектории.
- Обломки оружия упали в Дарницком районе, в результате чего вспыхнул небольшой пожар и пострадали 4 человека. Медики предоставили помощь всем пострадавшим на месте.
- За месяц до того, 11 ноября, оккупанты также запускали баллистические ракеты по столице. Все цели Силы ПВО сбили на подлете в город – обломки упали в области и повлекли за собой несущественные разрушения.