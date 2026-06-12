Россия атаковала Запорожье: повреждены торговый центр и терминал логистического оператора

Утром Запорожье подверглось массированным ударам дронов. В городе зафиксированы разрушения, возникли пожары.

В Запорожской области несколько раз объявляли воздушную тревогу из-за угрозы российских беспилотников.

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Каковы последствия атаки на Запорожье?

Первая атака на Запорожье произошла около 10:00.

Как сообщил глава ОВА Иван Федоров, под вражеский удар попал торговый центр. Пострадала одна женщина. Она получила осколочное ранение. Состояние пострадавшей не тяжелое. Также повреждены автомобили,, которые стояли на парковке рядом.

Оккупанты повредили ТЦ в Запорожье / Фото ОВА

Вторая атака на Запорожье произошла уже после 12:00. В результате новых ударов по городу поврежден терминал логистического оператора. Там возник пожар. Предварительно сообщается, что пострадавших нет.

Последствия атаки на терминал логистического оператора / Фото ОВА

Пожар на месте удара в Запорожье: смотрите видео

Напомним, что утром оккупанты также попали дроном по общежитию в Сумах на уровне шестого этажа. В Шостке враг ударил по объекту "Укрзализныци". Одна сотрудница компании погибла, еще одна получила травмы.

В Николаеве в результате утренней атаки пострадал мужчина. Повреждены здания транспортного предприятия и автомобили.

Днем россияне в очередной раз обстреляли жилищный сектор на юге Одесской области. Возникли пожары в трех жилых домах. Еще три дома повреждены. Ранены двое мужчин. До прибытия спасателей их госпитализировала бригада медиков.