На момент удара там были люди: россияне атаковали шахту в Донецкой области

Российская армия вечером 7 декабря нанесла ракетный удар по шахте в Донецкой области. В момент атаки там находились люди.

В результате обстрела есть существенное повреждение оборудования. Из-за этого работа шахты была остановлена.

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Россияне обстреляли шахту в Донецкой области

В Министерстве энергетики Украины рассказали, что российские обстрелы шахты произошли после 16 часов. Именно тогда оккупанты нанесли ракетный удар по одной из шахт государственного предприятия "Торецкуголь".

Ранение получил 32-летний работник, он доставлен в больницу,

– отметили в Минэнерго.

Представители министерства также отметили, что при ударе в шахте находились 6 человек. Всем им помогли выйти на поверхность спасатели и милиционеры.

Напоследок в Минэнерго отметили, что в результате российской атаки шахта стала обесточена. В настоящее время ведутся обследования для уточнения объемов повреждений.

Оккупанты не впервые атакуют украинские шахты