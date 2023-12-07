На момент удара там были люди: россияне атаковали шахту в Донецкой области
Источник:Минэнерго Украины
Российская армия вечером 7 декабря нанесла ракетный удар по шахте в Донецкой области. В момент атаки там находились люди.
В результате обстрела есть существенное повреждение оборудования. Из-за этого работа шахты была остановлена.
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Россияне обстреляли шахту в Донецкой области
В Министерстве энергетики Украины рассказали, что российские обстрелы шахты произошли после 16 часов. Именно тогда оккупанты нанесли ракетный удар по одной из шахт государственного предприятия "Торецкуголь".
Ранение получил 32-летний работник, он доставлен в больницу,
– отметили в Минэнерго.
Представители министерства также отметили, что при ударе в шахте находились 6 человек. Всем им помогли выйти на поверхность спасатели и милиционеры.
Напоследок в Минэнерго отметили, что в результате российской атаки шахта стала обесточена. В настоящее время ведутся обследования для уточнения объемов повреждений.
Оккупанты не впервые атакуют украинские шахты
- В городе Торецк 28 ноября российские захватчики атаковали шахту. Во время атаки там также находились 4 работницы, которые были на момент атаки в мастерской.
- В результате все они оказались под завалами и получили ранения. Также были повреждены промышленные здания.
- Спасатели ГСЧС провели операцию и получили всех работниц шахты. Это были женщины 35, 43, 52 и 54 лет соответственно.
- В Министерстве энергетики Украины уточнили, что у трех пострадавших выявили механические травмы легкой и средней степени тяжести. Еще одна работница получила тяжелые травмы.
- До этого россияне 20 ноября обстреляли шахту вблизи Селидово Донецкой области. Оккупанты попали ракетами С-300 по территории ОП "Шахта "Котляревская"". В результате атаки погиб мужчина 1960 года рождения, который был жителем города Новогродовка.
- В Селидовской городской военной администрации рассказали, что погибшим мужчиной был горняк, который на момент атаки был на дежурстве и находился в цехе ремонта убойного оборудования.