Есть жертвы и раненые: агрессор атаковал частный сектор Сумской громады
Источник:Сумская ОВА
Вечером 25 августа российские захватчики ударили по частному сектору на Сумщине. Оккупанты в очередной раз убили гражданских.
Так, в результате российского обстрела есть погибшие и раненые среди мирного населения. О последствиях вражеской атаки рассказали в областной военной администрации.
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Кстати, оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграме.
Какие последствия российской атаки на Сумщину вечером 25 августа
Вечером воскресенья агрессор нанес авиационный удар по частному сектору Сумской общины.
По предварительной информации, среди мирного населения есть погибшие и раненые,
– сообщили в ОВА.
Добавили, что на месте работают все необходимые службы. Пострадавшим оказывают помощь медики.
Придерживайтесь правил безопасности, не игнорируйте сигналы воздушной тревоги,
– призвали в Сумской ОВА.
Заметим, что военные преступники атаковали Сумскую область около 18:00. Воздушные силы в очередной раз сообщали о пусках КАБов.
Кстати, днем оккупанты также нанесли авиаудар по Свесской общине. Было зафиксировано 3 взрыва. В результате обстрела поврежден многоквартирный дом. Предварительно, также есть жертвы и пострадавшие.
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24 Канал выражает искренние соболезнования родным и близким погибших. Вечная память!