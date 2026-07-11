Часть демографической войны: в СНБО объяснили цель ударов России по гражданских

Россия продолжает терроризировать мирное население Украины. Вражеские авиаудары по Сумам 11 июля являются частью демографической войны, которую россияне ведут против мирных жителей.

На эту атаку отреагировал руководитель Центра по противодействию дезинформации СНБО лейтенант Андрей Коваленко.

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Какова цель ударов России?

Андрей Коваленко пояснил, что такие атаки не подпадают под классическое понимание военных целей. У врага другая конечная цель.

Они воюют с мирными жителями в надежде заставить людей покинуть территорию Украины,

– написал руководитель ЦПД СНБО.

На данный момент авиабомбы и баллистические ракеты остаются основными инструментами российского террора. В то же время Коваленко отметил, что Украина достигнет паритета и в этом направлении, как это было с беспилотниками и другими средствами поражения.

По словам Коваленко, Украина не исключает возможности зеркальных действий в ответ на этот террор. В частности, Силы обороны продолжают наносить удары по российскому военно-промышленному комплексу, нефтеперерабатывающей отрасли и экономике России.

Напомним, российские войска днем 11 июля сбросили на Сумы три авиабомбы. Под вражеским ударом оказались остановка общественного транспорта, объект инфраструктуры и другие гражданские объекты. В результате атак погибли пять человек, в том числе 13-летняя девочка. Известно также о 31 пострадавшем.

Ночью Россия атаковала Украину ракетами и беспилотниками. Оказалось, что ракеты, которые обрушились на Киев, были начинены шрапнелью – большим количеством готовых металлических поражающих элементов.