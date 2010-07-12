Массированный обстрел Украины 12 июля: в каких городах раздавались взрывы и все о последствиях

В ночь на 12 июля оккупанты в очередной раз терроризировали украинские города. В частности, на Львов российские захватчики совершили самую массированную атаку дронами с начала полномасштабного вторжения.

Информацию о последствиях массированного российского обстрела собрал 24 Канал.

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Что известно о комбинированном обстреле Украины 12 июля