Россия подняла в небо Ту-95МС: существует высокая угроза ночного ракетного удара по Украине

Россия продолжает терроризировать Украину обстрелами. Стало известно о возможном ракетном ударе.
Мониторинговые каналы сообщили о взлете Ту-95 в России, передает 24 Канал.
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Что известно о взлете Ту-95?
По состоянию на 23:30 зафиксирован вылет пяти стратегических бомбардировщиков Ту-95МС с аэродрома "Оленья". По предварительной информации, самолеты взяли курс на юго-восток в направлении возможных пусковых рубежей в Вологодской и Саратовской областях России.
Также сообщается о взлете как минимум 3 самолетов Ту-160 с различных российских аэродромов. По предварительной информации, вылеты могут носить боевой характер, что создает угрозу нового массированного ракетного удара по территории Украины.
По прогнозам, самолеты могут выйти в район пусковых рубежей вблизи Энгельса ориентировочно между 01:30 и 02:00. Если запуски крылатых ракет состоятся оттуда, ракеты могут войти в воздушное пространство Украины примерно между 02:10 и 03:40.
Также стратегическая авиация может осуществить запуски из района Каспийского моря. В таком случае самолеты могут находиться на пусковых рубежах между 03:00 и 04:00, а ракеты могут достичь Украины ориентировочно с 04:00 до 05:00.
Украинцев призывают внимательно следить за сообщениями Воздушных сил и сигналами воздушной тревоги, а в случае объявления опасности немедленно направляться в укрытия.
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Мониторы заранее предупреждали об опасности применения российской стратегической авиации для атаки на Украину.
По имеющейся информации, противник активизировал подготовительные действия сразу на нескольких направлениях. Часть самолетов уже некоторое время была вооружена ракетами и готова к боевому вылету.
Напомним, что еще 20 июня президент Зеленский призвал украинцев внимательно реагировать на воздушные тревоги в ближайшие дни. Уже тогда он подчеркивал, что Россия подготовилась к новому массированному удару.
В эстонской разведке также отметили, что длительное затишье связано именно с накоплением сил россиянами перед обстрелом.