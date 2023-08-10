Х-35 запускается четко по координатам, – Кирильчук рассказал детали атаки на Запорожье

Вечером 9 августа Россия нанесла террористический удар по жилому району Запорожья. Оккупанты ударили противокорабельной ракетой Х-35.

Депутат Запорожского городского совета Дмитрий Кирильчук рассказал 24 Каналу, что ракета Х-35 запускается четко по координатам. Атака на Запорожье – спланированный террористический акт.

К теме Ракетный удар по Запорожью: количество жертв увеличилось, среди травмированных – 11-месячный ребенок

Россия ударила по Запорожью ракетой Х-35

Дмитрий Кирильчук отметил, что около 20 часов произошел прилет в жилой район Запорожья. Враг ударил ракетой Х-35 по густонаселенному кварталу. К сожалению, в результате удара погибли 2 человека, впоследствии количество погибших увеличилось до 3 – одна женщина погибла в больнице.

Был поврежден храм ПЦУ, расположенное рядом промышленное здание, примерно 13 многоэтажных домов потерпели поражений: выбиты стекла, окна. Продолжаются работы по устранению последствий атаки.

Россияне выпустили по Запорожью Х-35, которая создавалась как противокорабельная ракета. Это мощная ракета протяженностью до 4 метров. Ее вес – 520 килограммов, боеголовка – 145 килограммов.

Это исключительно спланированный террористический акт. В отличие от тех же С-300 ракета Х-35 запускается четко по координатам. Эта ракета летит на большое расстояние и конкретно бьет в заданную локацию,

– подчеркнул депутат.

По его словам, одна из целей атаки – запугать местное население. Кирильчук призвал украинцев не игнорировать воздушную тревогу и обязательно идти в укрытие или соблюдать правила двух стен.

Ракетный удар по Запорожью: главное