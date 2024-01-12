Российские атаки баллистикой: военный эксперт назвал самый эффективный способ противодействия
В Офисе Генпрокурора подтвердили, что Россия применила против Украины северокорейские баллистические ракеты. Но по такому типу воздушных целей может работать только ЗРК с противоракетными возможностями – Patriot или SAMP/T.
Об этом 24 Каналу заявил военный эксперт, основатель БФ "Закроем небо Украины", генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко, отметив, что у Украины есть небольшое количество таких комплексов. Там, где они дислоцируются, баллистику сбивают достаточно эффективно. Отметим, что оккупанты выпустили по Харькову северокорейскую баллистическую ракету 2 января.
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"Но россияне разведывают, где мощно представлены зенитно-ракетные комплексы с противоракетными возможностями и пытаются применять прежде всего баллистические ракеты по другим объектам, где нет у нас таких способностей", – сказал Романенко.
К слову, баллистические ракеты КНДР имеют большую дальность и более мощную боевую часть.
Большая цена
В США и Великобритании заявили, что Северная Корея должна заплатить "большую цену" за углубление сотрудничества с Россией. Это важно в контексте того, что страна-агрессор стремится получить баллистические ракеты от Ирана.
Но ответ мира после передачи ракет от КНДР должен быть в широком спектре, чтобы сделать невозможным поставки со стороны Ирана. Если говорить об экономике, то речь идет о более жестких санкциях.
Чтобы Силы обороны повысили потенциал уничтожения баллистических воздушных целей, нужно усиливать соответствующими средствами противоракетной обороны,
– добавил военный эксперт.
В настоящее время союзники рассматривают эти вопросы. То есть, они увеличивают количество батарей ЗРК с противоракетными возможностями и работают над тем, чтобы Украине передали дальнобойные ракеты от 300 километров. Все, чтобы бить ими по вражеским целям.
На предупреждение
Россия запускает баллистические ракеты С-300 из Белгородской области. Поэтому, как отметил генерал-лейтенант в отставке, важно бить на предупреждение. Это будет более эффективным противодействием баллистике. То есть, надо уничтожать российские пусковые установки наземного и воздушного базирования.
"Мы ожидаем поставки нам и соответствующего разрешения со стороны прежде всего американце на применение HIMARS, MLRS систем дальностью до 300 километров. А также немецкий Taurus ожидаем, ведь ситуация усложняется", – сказал Романенко.
Баллистика от КНДР
- В США заявили, что Россия ударила по Украине баллистическими ракетами, которые она получила от Северной Кореи. По словам представителя Белого дома Джона Кирби, рассекреченные данные разведки свидетельствуют, что оккупанты получили пусковые установки и баллистические ракеты.
- В обмен на это КНДР хочет получить от России истребители. А также ракеты, бронетехнику, ведущие военные технологии и средства производства баллистики. В Северной Корее тем временем заявили, что обвинения в применении Россией их ракет якобы "безосновательны".
- В ГУР МО заявили, что у них есть достаточно информации о снабжении северокорейской баллистикой россиян. Однако от КНДР Россия получила не только это вооружение.