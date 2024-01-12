Российские атаки баллистикой: военный эксперт назвал самый эффективный способ противодействия

В Офисе Генпрокурора подтвердили, что Россия применила против Украины северокорейские баллистические ракеты. Но по такому типу воздушных целей может работать только ЗРК с противоракетными возможностями – Patriot или SAMP/T.

Об этом 24 Каналу заявил военный эксперт, основатель БФ "Закроем небо Украины", генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко, отметив, что у Украины есть небольшое количество таких комплексов. Там, где они дислоцируются, баллистику сбивают достаточно эффективно. Отметим, что оккупанты выпустили по Харькову северокорейскую баллистическую ракету 2 января.

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"Но россияне разведывают, где мощно представлены зенитно-ракетные комплексы с противоракетными возможностями и пытаются применять прежде всего баллистические ракеты по другим объектам, где нет у нас таких способностей", – сказал Романенко.

К слову, баллистические ракеты КНДР имеют большую дальность и более мощную боевую часть.

Большая цена

В США и Великобритании заявили, что Северная Корея должна заплатить "большую цену" за углубление сотрудничества с Россией. Это важно в контексте того, что страна-агрессор стремится получить баллистические ракеты от Ирана.

Но ответ мира после передачи ракет от КНДР должен быть в широком спектре, чтобы сделать невозможным поставки со стороны Ирана. Если говорить об экономике, то речь идет о более жестких санкциях.

Чтобы Силы обороны повысили потенциал уничтожения баллистических воздушных целей, нужно усиливать соответствующими средствами противоракетной обороны,

– добавил военный эксперт.

В настоящее время союзники рассматривают эти вопросы. То есть, они увеличивают количество батарей ЗРК с противоракетными возможностями и работают над тем, чтобы Украине передали дальнобойные ракеты от 300 километров. Все, чтобы бить ими по вражеским целям.

На предупреждение

Россия запускает баллистические ракеты С-300 из Белгородской области. Поэтому, как отметил генерал-лейтенант в отставке, важно бить на предупреждение. Это будет более эффективным противодействием баллистике. То есть, надо уничтожать российские пусковые установки наземного и воздушного базирования.

"Мы ожидаем поставки нам и соответствующего разрешения со стороны прежде всего американце на применение HIMARS, MLRS систем дальностью до 300 километров. А также немецкий Taurus ожидаем, ведь ситуация усложняется", – сказал Романенко.

Баллистика от КНДР