"Это только начало": в Воздушных силах прокомментировали атаки дронов на Москву

В России "громко" праздновали День флага и День Независимости Украины. Оккупанты сообщали о "визитах" беспилотников.

Мэр Моквы Сергей Собянин жаловался, что 23 и 24 августа по городу запускали беспилотники. Спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона Между тем, обещает, что эти атаки будут становиться частью российской обыденности.

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"Продолжение следует"

Новости об атаках беспилотников на Москву уже перестали удивлять: столь часто там что-то "пылает". У россиян нет других шансов, как смириться с этой новой реальностью, считает Юрий Игнат.

Я уверен, что силы обороны будут иметь больше средств для того, чтобы России делалось все тревожнее и опаснее,

– подчеркнул представитель.

По его словам, Россия получила то, что должна была получить – воздушные тревоги. Это только начало. Жители страны-агрессорки должны почувствовать на себе, что уже больше года переживают украинцы.

В Украине будут F-16