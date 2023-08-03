Россиянам повезло, что "Панцирь" не сработал, – аэроразведчик о дроновой атаке в Москве

В ходе многочисленных атак неизвестных беспилотников по Москве российская ПВО продемонстрировала свою абсолютную ничтожность. Однако для жителей столицы, возможно, это к лучшему.

Такое мнение 24 Каналу выразил политтехнолог, аэроразведчик добровольческого формирования территориального общества Андрей Коваленко. Как известно, во время дроновой атаки ночью 24 июля ЗРПК "Панцирь", расположенный на крыше минобороны России, не смог сбить беспилотник в 300 метрах.

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Системы ПВО на крышах могут больше навредить, чем помочь. Если бы выпущенная ракета сбила враждебную цель, ее обломки попадали бы на жилые кварталы. Практически гарантированно могли быть жертвы среди гражданского населения.

"Москвичам повезло, что "Панцирь" не выстрелил", – констатировал Коваленко.

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Удары по России будут продолжаться

Взрывы в стране-агрессоре теперь имеют скорее символическое значение, однако в дальнейшем они могут распространиться и на стратегические объекты.

Похожее происходит уже на оккупированных территориях Украины, в частности в Крыму. Возможно, удары по складам с боеприпасами и командным пунктам россиян не столь сенсационны, но их роль в приближении победы несомненна.

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