"Убийца дронов": Австралия передала Украине системы Slinger

Австралия передала Украине антидроновые комплексы Slinger. Они способны сбивать дроны-камикадзе Shahed-136/131 и вертолеты.

Беспилотники играют огромную роль над линией фронта. Тысячи дронов находятся в воздухе каждый день.

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Украине передали системы Slinger

Австралийская компания изготовила и передала Украине антидроновую систему Slinger. Об этом сообщил представитель Electro Optic Systems (EOS) Мэтт Джонс.

Эти системы собирают на промышленной площадке в Канберре. Slinger поможет Украине защищаться от российских атак дронами-камикадзе.

На кузове пикапа установлена пушка, отслеживающая цель. Она является частью системы вооружения, сбивающей вражеские беспилотники. Система Slinger предназначена для борьбы с дронами по цене, которую Украина может себе позволить.

Мы наблюдаем массовое распространение угроз со стороны беспилотников в Украине. Проблема в том, что типы систем, которые Украина сейчас использует для борьбы с дронами, слишком дорогостоящие, чтобы уничтожить цель стоимостью 10 тысяч или даже тысяча долларов,

– сказал Джонс.

Иранские "Шахеды", которые использует Россия для атак на украинские города, стоят около 31 тысячи долларов. Остальные беспилотники имеют меньшую стоимость. Однако ракеты, которыми их сбивают, могут стоить в 10 раз больше.

"До недавнего времени приходилось использовать очень дорогие ракеты, чтобы атаковать эти штуки. Если вы используете ракету стоимостью 100 тысяч или 200 тысяч долларов, чтобы сбить беспилотник стоимостью 10 тысяч долларов, это не сработает для большинства стран", – отметил австралийский генерал-майор в отставке Мик Райан.

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Украине нужны мобильные группы ПВО

Начальник объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Украины, капитан первого ранга Наталья Гуменюк рассказала, что имеющиеся средства ПВО нужно использовать рационально.

Преимущественно есть работа мобильных огневых групп. Их нужно очень много, чтобы рассредоточивать по всем направлениям,

– сказала Наталья Гуменюк.

По ее словам, россияне запускают дроны-камикадзе по сложной траектории.