Охотятся: почему россияне все чаще бьют по Миргороду и Староконстантинову
Оккупанты ночью 17 ноября снова запустили группу "Шахедов" в сторону Староконстантинова Хмельницкой области. Они наивно полагают, что там будет много украинских самолетов.
Об этом 24 Каналу рассказал летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе и военный аналитик Роман Свитан, заметив, что так же часто оккупанты пытаются попасть и по Миргородскому аэродрому.
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Когда-то там были и F-15
Как предположил Свитан, оккупанты так часто атакуют аэродромы в Староконстантинове и Миргороде, потому что считают, что именно там Украина может разместить много разных самолетов. Однако это не совсем так.
В свое время к Староконстантинову действительно прилетали истребители F-15 для совместных украино-американских учений. Также во время проведения Евро-2012 истребители F-16 бывали в Миргороде.
Работали эти самолеты. Россияне думают, что F-16 снова прилетят в Староконстантинов. Поэтому они и часто работают по Староконстантинову и Миргороду. Охотятся,
– отметил Свитан.
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На самом деле, Украина имеет около нескольких десятков аэродромов по всей территории. Поэтому есть возможность располагать авиацию в разных местах и "прятать" ее от возможных ракетных ударов или атак дронов-камикадзе из России.
Они полагают, что именно эти два аэродрома будут для западной авиации. Дело в том, что у нас все аэродромы примерно одинаковые. Несколько десятков аэродромов есть. У них "Шахедов" не хватит, чтобы по ним работать,
– рассказал Свитан.
Удары по Украине: коротко
- 16 ноября Россия запустила с Юга группы ударных беспилотников. В общей сложности было 18 дронов-камикадзе типа "Шахед". Сбить удалось 16 единиц.
- В ночь на 17 ноября захватчики также запустили "Шахеды" по Украине. Одна из групп беспилотников, вероятно, летела в сторону Староконстантинова.
- Всего ночью 17 ноября оккупанты запустили 10 "Шахедов". Силы ПВО сбили 9 единиц.