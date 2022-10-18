Знакомый почерк: Жданов провел параллель между нынешними атаками России и уничтожением Мариуполя

Российское военное командование применяет террористические методы против Украины. Оккупанты стремятся продолжить "мариуполизацию" населенных пунктов с помощью ракетных ударов и атак дронов-камикадзе.

Ответственным за уничтожение Мариуполя и начало ракетного террора против Украины может быть один и тот же человек. Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов.

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Эксперт отметил, что 18 октября на протяжении всего дня российские оккупанты до полудня совершали атаки беспилотниками в Центральной и Западной Украине, а после полудня – начались ракетные атаки.

Имеются сбитые ракеты и прилеты в Хмельницкой, Ивано-Франковской, Тернопольской, Киевской, Винницкой, Днепропетровской и Запорожской областях. Чувствуется почерк Суровикина. Его никто же с должности не снимал,

– объяснил обозреватель.

По его словам, Суровикин по совместительству командующий воздушно-космическими силами России и командующий группировкой оккупационных войск в Украине.

"Очень все похоже и повторяется, как в Мариуполе. В мае, когда его назначили, начались активные бомбардировки Мариуполя и завода "Азовсталь". Тогда он пришел на финальный отрезок операции, когда применяли обычные бомбы ФАБ-200 и 500, а затем – ФАБ-3000, но у них ничего не получилось", – добавил Жданов.

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Он указал, что только благодаря тому, что в Киеве приняли решение сложить оружие для того, чтобы сохранить жизнь украинских военнослужащих, россияне смогли полностью захватить Мариуполь.

"Поэтому почерк абсолютно понятен и знаком. Поэтому ВСУ будут принимать меры, чтобы противодействовать как-то российским дронам", – резюмировал специалист.

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