Усиливают разведку, вербуют наводчиков: в ГУР объяснили, как Россия готовится к зимним обстрелам

Россия давно не проводила массированных атак. Однако захватчики готовятся наносить удары по Украине.

Представитель ГУР МО Андрей Черняк заявил, что Россия активно готовится к новой волне террора. Оккупанты могут массированно атаковать Украину ракетами и дронами.

Читайте также Financial Times рассказала, как Украина готовится к атакам на энергетику

Что говорят в ГУР

Черняк констатировал, что в последнее время массированных атак со стороны страны-агрессорки не было.

Массированных обстрелов еще не было. Но мы наблюдаем, как они (россияне – 24 Канал) проводят доразведку объектов и критической, и транспортной инфраструктуры,

– сказал представитель ГУР.

По его словам, украинская разведка тоже работает на территории государства-террориста. Наши силы выявляют в России активность по вербовке граждан Украины по сбору информации, фиксируют это и передают для отработки украинским правоохранительным органам.

Что говорят в СБУ

Служба безопасности Украины активно работает над разоблачением предателей, которые помогают России корректировать удары по территории нашего государства. Представители ведомства в разговоре с изданием подчеркнули, что задача СБУ состоит в работе на опережение.

Как пояснил анонимный представитель ведомства, СБУ пытается разоблачить наведчиков, согласившихся работать на Россию, еще на этапе подготовки к преступлению. Таким образом, украинская спецслужба не дает корректировщикам выполнить поставленные им врагом задачи.

Что говорят в Минэнерго о российских атаках