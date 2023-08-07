Уже есть первые последствия: как атаки на корабли "Оленегорский горняк" и Sig ударили по России

Украина начала наносить удары по российским судам, незаконно находящимся в наших территориальных водах. В частности, на прошлой неделе украинские дроны повредили большой десантный корабль "Оленегорский горняк" и танкер Sig.

Об этом в своем видеоблоге рассказал военный эксперт Олег Жданов, передает 24 Канал. Он заметил, что БДК "Оленегорский горняк" и танкер Sig нарушили государственную границу Украины, поэтому являются легальными целями.

Важно Танкер Sig выполнял непростые задачи: чем помогут Украине затопление таких кораблей

Никто не захочет страховать ни суда, ни груз

Уже есть первые последствия успешных спецопераций СБУ и ВМС по атаке на базу в Новороссийске и суда в Керчинском проливе. Страховые компании подняли цены на страхование судов, которые идут в российские порты в Азовском и Черном морях.

Судовладельцы внезапно остыли. Кто теперь будет возить?

– сказал Жданов.

Также разоблачили очередную серую схему россиян. Греческий танкер дрейфовал в Средиземном море, а к нему подходили российские танкеры, сливали нефть и Россия получала другие документы. Таким образом, страна-агрессорка обходила санкции якобы это не российская нефть. Однако теперь вывоз нефти из Новороссийска ограничен.

Украина объявила о военной угрозе в акватории шести российских портов. Она касается таких портов как Анапа, Новороссийск, Геленджик, Туапсэ, Сочи и Тамань.

"Это говорит о том, что никто не гарантирует безопасность. Теперь ни одна страховая компания не захочет страховать ни суда, ни груз. И не надо ничего загораживать, не надо гонять ни за кем в акватории Черного моря. Теперь Россия будет думать, как ей сделать нефтяной коридор для того, чтобы вывозить ее через Черное море", – отметил военный эксперт.

Какие последствия для России будут иметь атаки на "Оленегорский горняк" и Sig: смотрите видео

Ювелирная работа

Жданов отметил профессионализм СБУ во главе с Василием Малюком. Украинская спецслужба точно знала, что крупнейший танкер российского торгового флота не загружен, поэтому не произошло экологической катастрофы.

"Танкер Sig поврежден в месте, где расположен машинный отдел. Оно утонуло, двигатель сломался. Сейчас морская вода "поработает" над его составляющими. Разлива нефти не произошло – это просто ювелирная работа", – добавил военный эксперт.

Атака на "Оленегорский горняк" и Sig: коротко