Враг не останется без наказания: в СНБО анонсировали мощный ответ за обстрелы России

Президент Зеленский заявил, что в этом году Украина не только планирует защищаться от ударов оккупантов по своей энергетической инфраструктуре, она готовит ответ. В СНБО прокомментировали заявление главы государства.

Если россияне и дальше будут бить по энергетическим объектам Украины, то они получат сдачу. Об этом в эфире телемарафона подчеркнул секретарь СНБО Алексей Данилов.

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Это нужно увидеть

По словам Данилова, президент Зеленский ежедневно производит селекторы со всеми представителями оборонного сектора. На вчерашнем 25 октября он заявил, что Украина готовит ответ против ударов по энергосистеме. Секретарь СНБО подтвердил, что это действительно так.

Президент держит руку на пульсе. Есть четкое понимание, что враг не останется безнаказанным, если и в дальнейшем будет это продолжать (атаки на энергетический сектор – 24 Канал). Мы на все должны отвечать. Причем наш ответ будет очень мощным. Когда вы это увидите, то поймете, о чем идет речь,

– подчеркнул Данилов.

Оккупанты знают, что получат щелчок в ответ

Анонсируя "наказание" для России за ее атаки на энергетику нашего государства, Зеленский заметил, что противник прекрасно понимает, что его действия не останутся безнаказанными, поэтому пытается спасти от "мести" свою авиацию и флот, перемещая их подальше от украинских границ.

Кремль планирует массированные атаки критических объектов