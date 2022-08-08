Атаки россиян заканчиваются тем, что они лишь теряют позиции, – военный

российские военные пытаются осуществлять хоть какие-то атаки в Херсонской области. Все они заканчиваются для оккупантов потерей позиций благодаря действиям ВСУ.

Об этом сообщил 24 каналу военный ТрО, депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань. По его мнению, попытки россиян атаковать – это, скорее, информационная психологическая операция.

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"Колаборанты в оккупированной Херсонской области в отчаянии"

Хлань считает, что все попытки российских оккупантов контратаковать в Херсонской области предпринимаются для того, чтобы немного поднять боевой дух у коллаборантов.

Они (коллаборанты – 24 канал) на оккупированной Херсонщине уже в отчаянии, не знают, что им делать и куда бежать,

– сказал военный ТрО.

По его словам, оккупанты понимают, что удержать Херсонскую область надолго будет уже невозможно. Ведь перебрасывать оружие и личный состав в должном количестве они уже не могут.

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"Атака россиян заканчивается тем, что они теряют свои позиции"

Хлань убежден, что информационная психологическая операция со стороны россиян о том, что они начнут контрнаступательное действие и возьмут Николаев и Кривой Рог, – не больше, чем разговоры. Все их попытки заканчиваются тем, что они отбрасываются еще больше назад.

То есть у них атака заканчивается тем, что они теряют свои позиции,

– подчеркнул депутат Херсонского облсовета.

Он добавил, что небольшие атаки оккупантов очень сильно и точно отражаются Вооруженными Силами Украины и, в частности, авиацией, которая очень мощно работает именно на линии фронта.

Ситуация в Херсонской области: что известно

россияне создают ударную группировку в Херсонской области. Как рассказала руководитель пресс-центра ОК "Юг" Наталья Гуменюк, это один из тактических ходов врага.

В ночь на 8 августа ВСУ изрядно поработали по враждебным позициям на оккупированных территориях. Под удар украинских военных снова попали Антоновский и Каховский мосты.

оккупанты тем временем запланировали масштабное "перевоспитание" подростков из временно оккупированной части Херсонской области. Они собираются отправлять их на несколько недель в военные и военно-морские училища.

Испугавшись контрнаступательных действий ВСУ на правом берегу Херсонской области, россия начала масштабную передислокацию и перегруппировку. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко рассказал, что она происходит с Донбасского плацдарма на Херсонский.

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