Атаковали несколькими волнами с разных направлений: над Киевом сбили около 20 ракет
Источник:КГВА
Утром 7 февраля российские захватчики атаковали ряд областей Украины, а, в том числе и Киев. Известно, что это уже третий ракетный удар по столице в 2024 году.
Как сообщил начальник КГВА Сергей Попко, силы ПВО уничтожили около 20 ракет. Воздушная тревога в столице продолжалась около 3 часов.
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Детали вражеской атаки на столицуОбратите внимание! Оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграме.
Ракеты заходили в столицу несколькими волнами по разным направлениям. Силами и средствами противовоздушной обороны над Киевом и в районе столицы было поражено около двух десятков вражеских ракет.
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По предварительным данным, в результате ракетного удара атаки в Голосеевском районе произошел пожар в многоэтажном жилом доме, а также на станции технического обслуживания.
Загорелись автомобили, повреждены электросети. По предварительной информации, пострадал один человек. На месте работают экстренные службы, пожарные ликвидируют возгорание.
В Днепровском районе в результате ракетного удара пострадали два человека. Повреждены электросети. Известно, что ремонтные бригады энергетиков уже работают на восстановление электроснабжения.
Очередной ракетный удар еще раз свидетельствует о том, что враг не откажется продолжать ракетный террор Киева. Поэтому еще раз прошу киевлян и гостей столицы – не игнорируйте сигналы воздушной тревоги,
– отметил начальник КГВА.
Информация о разрушениях и пострадавших обновляется и уточняется.
Что известно о ракетных ударах по Украине: основное
- В ночь на 7 февраля россияне атаковали Днепропетровскую область. В регионе сбивали дроны-камикадзе. В результате падения обломков и попадания остальных БПЛА зафиксировали разрушение на территории коммунального предприятия. Известно, что повреждены здания и автомобили. Вспыхнул пожар, который оперативно потушили.
- Утром взрывы прогремели также в Черкасской области. В тот момент в регионе была воздушная тревога.
- Во Львовской области также сообщалось о звуках взрывов. Это подтвердил руководитель Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.
- В частности, было громко и в Николаеве. В реанимации скончался мужчина, получивший ранение во время атаки. У него были несовместимые с жизнью травмы. Известно, что в Николаеве повреждены жилые дома. Около 20 из них – без крыш. Повреждены газовые и водопроводные сети.