Агент "Атеш" проник в оккупационную администрацию на Запорожье

Агенты "Атеш" работают в российской оккупационной администрации. Так, один из них присоединился к захватчикам на Запорожье.

Таким образом, это очень облегчает доступ ко всей оперативной информации и сведения о коллаборантах. Напомним, что ранее "Атеш" нашел эшелон с современными российскими танками "Прорыв".

Обратите внимание Агент "Атеш" уничтожил вражеский комплекс связи: в это время враги пьянствовали

Агент "Атеш" проник в оккупационную администрацию

Как стало известно, российские военные на временно оккупированной Запорожской области присоединяются к движению "Атеш". Один из них привлекается к несению очередной службы в оккупационной администрации Михайловки в Васильевском районе.

Это значительно облегчает доступ ко всей оперативной информации и сведения о коллаборантах,

– отметили партизаны.

Там подчеркнули, что точная, достоверная и оперативная информация о передвижении и месторасположении российских оккупационных войск стала подарком для хороших людей.



Агент "Атеш" в оккупационной администрации на Запорожье / фото "Атеш"



Где находится Михайловка / Карта

Как в "Атеш" борются с российским врагом