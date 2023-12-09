Данные будут сливать: агенты "Атеш" проникли в военкомат в Туле

На оккупированных территориях россияне не могут чувствовать себя безопасно. И даже если им кажется, что вокруг все свои и все по-домашнему, то это только кажется.

Крымские партизаны регулярно отчитываются об успешном проникновении во вражеские ряды. На этот раз агенты "Атеш" проникли в военкомат в Туле. 24 Канал расскажет, что об этом известно.

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Агенты "Атеш" работают в российском военкомате: что известно

Работа в военкоматах – это всегда интересно! Через руки сотрудников проходит море разной документации и личных данных россиян. Теперь агенты "Атеш" в Тульском военкомате будут передавать как свежие данные о враге, так и проводить более радикальные мероприятия!

– заверили члены движения.



Военкомат в Туле, где работают агенты "Атеш" / Фото с телеграм-страницы движения "Атеш"

На фото, выложенных агентами, виден вход в военкомат. Что интересно, на плакате есть пропагандистский лозунг, мол, границы России не заканчиваются нигде. Как видим, оккупанты не способны удержать свои мнимые границы даже на территории, которую формально контролируют. Другой плакат восхваляет десантников – это якобы гордость России. Но украинцы хорошо помнят, что произошло с псковскими десантниками.

Как присоединиться к "Атеш"

Партизаны призывают россиян приобщаться к ним. Таким образом оккупанты могут сохранить себе жизнь, а за передачу информации обещают хорошее вознаграждение.

! Связаться с движением "Атеш" можно в телеграме – достаточно написать аккаунтам @Materyk_coordinator, @Crimean_coordinator, @RF_coordinator.

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